Jackie Chan lleva la antorcha olímpica de Milán Cortina a través de las ruinas de Pompeya. Foto: AP

POMPEYA, Italia (AP).- Este día, el actor Jackie Chan llevó la antorcha olímpica a través de las ruinas de Pompeya durante el relevo hacia los Juegos de Invierno de Milán Cortina.

La ruta del día también pasó por la pintoresca costa de Amalfi.

El martes, las estrellas del futbol italiano Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara llevarán la antorcha a su natal Nápoles, donde el relevo hará una pausa para Navidad.

En total, el relevo cubrirá 12 mil kilómetros y atravesará las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia inaugural el 6 de febrero.

Pompeya, una antigua ciudad romana, quedó sepultada por cenizas y lava cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C.