Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Jackie Chan lleva la antorcha olímpica de Milán Cortina a través de las ruinas de Pompeya

El relevo cubrirá 12 mil kilómetros y atravesará las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia inaugural el 6 de febrero.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
lunes, 22 de diciembre de 2025 · 12:02

fin de semana dejó 27 muertes violentas.

POMPEYA, Italia (AP).- Este día, el actor Jackie Chan llevó la antorcha olímpica a través de las ruinas de Pompeya durante el relevo hacia los Juegos de Invierno de Milán Cortina.

La ruta del día también pasó por la pintoresca costa de Amalfi.

El martes, las estrellas del futbol italiano Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara llevarán la antorcha a su natal Nápoles, donde el relevo hará una pausa para Navidad.

En total, el relevo cubrirá 12 mil kilómetros y atravesará las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia inaugural el 6 de febrero.

Pompeya, una antigua ciudad romana, quedó sepultada por cenizas y lava cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C.

Más de
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos de Invierno Jackie Chan

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias