Mónica Ocampo, autora del Mejor Gol en Mundiales femeniles, se retira como profesional (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mónica Ocampo, futbolista mexicana, anunció su retiro como profesional, esto tras cerca de 20 años de carrera, 8 de ellos los jugó con las Tuzas del Pachuca desde que inició la Liga MX Femenil.

“Dejo oficialmente el futbol profesional. Sé que no es un adiós. Sé que de la mano del club Pachuca, de Jesús (Martínez) seguiré sumando al balompié femenil de nuestro país. Estoy muy orgullosa de lo que logré dentro del campo y ahora sumarme a lo que puedo lograr afuera”, dijo Ocampo durante en una conferencia.

??Mónica Ocampo, leyenda viviente del @TuzosFemenil y la Selección Mexicana @Miseleccionfem, se despidió de las canchas de forma oficial



“Todo inicio tiene un final. Estoy muy orgullosa de lo que logré, de lo que hice dentro de la cancha”, explicó Moni con la voz entrecortada y… pic.twitter.com/jUVDSff2uW — Espartanas MX (@espartanasmx) December 21, 2025

Ocampo, de 38 años, fue fundamental para el desarrollo del futbol femenil mexicano; formó parte de una generación que vivió tanto las carencias como transformación que llegó con la creación de la Liga Mx Femenil.

Uno de los tantos momentos destacados durante su carrera fue cuando en 2019 la FIFA le otorgó el premio al Mejor Gol en la historia de las Copas del Mundo femeniles tras una votación realizada entre especialistas y la afición.

El tanto anotado por la mediocampista mexicana ocurrió durante el certamen mundialista de Alemania 2011 ante Inglaterra. Ocampo recibió un pase de Dinora Garza en los tres cuartos de cancha rival y tras recepcionar y perfilarse de derecha para enviar el esférico al ángulo izquierdo de la red.

???? Hace 13 años, Mónica Ocampo escribía historia con este golazo. ??@MiSeleccionFem | #FIFAWWC pic.twitter.com/wfTHpuBjDy — Copa Mundial FIFA ?? (@fifaworldcup_es) June 27, 2024

Ocampo comenzó su carrera en las canchas amateurs mexicanas para después dar el paso al futbol estadunidense con el Atlanta Beat y Sky Blue New Jersey, ambos equipos perecientes a la extinta Women’s Professional Soccer.

Con las Tuzas conquistó una Copa MX Femenil (2017), una Liga MX Femenil (2025) y un Campeón de Campeonas (2025). Jugó 206 partidos y anotó 66 goles. Con la Selección Mexicana ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2014, 2018).