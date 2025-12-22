Neymar es operado de la rodilla izquierda y espera llegar al Mundial 2026

El futbolista brasileño Neymar da una conferencia de prensa en Santos, Brasil, el 31 de enero de 2025.. Foto: AP/Andre Penner,

SAO PAULO (AP).- Neymar se sometió a una cirugía menor en su rodilla izquierda, informó este día su club Santos.

Neymar, de 33 años, había declarado previamente que quería aliviar los dolores que lo han mantenido fuera de varios partidos este año. La artroscopia fue realizada por Rodrigo Lasmar, quien también trabaja con la selección brasileña. El procedimiento fue mínimamente invasivo y trató problemas en las articulaciones.

El fin de semana pasado, el delantero declaró durante un evento musical en São Paulo que aún esperaba jugar el Mundial y marcar en la final. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, nombrado en mayo, aún no ha convocado a Neymar.

"Haremos lo imposible por traer esta copa a Brasil", dijo Neymar. "En julio, nos lo puedes recordar. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!"

Neymar ha tenido dificultades para recuperarse desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 durante la fase de clasificación para el Mundial. Regresó al Santos, su club de la infancia, en enero y solo jugó 19 de las 38 jornadas de la Serie A brasileña, que comenzó en abril. Marcó ocho goles. Sus goles en las últimas jornadas ayudaron al Santos a evitar el descenso.