Raúl Jiménez anota de penalti para dar la victoria al Fulham 1-0 sobre el Nottingham Forest (Video)

Raúl Jiménez anota de penalti para dar la victoria al Fulham 1-0 sobre el Nottingham Forest. Foto: AP/Adam Davy

LONDRES (AP).- Un penalti marcado por Raúl Jiménez en el primer tiempo igualó un récord y le dio al Fulham una victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest en la Liga Premier el lunes.

El equipo londinense buscó evitar perder tres partidos de liga consecutivos en casa por segunda vez desde que ascendió en 2022 y el preciso disparo de Jiménez desde los 11 pasos aseguró que evitara ese destino en un encuentro poco inspirador.

Una primera mitad sin incidentes cobró vida segundos antes del descanso cuando Fulham recibió un penalti tras una falta de Douglas Luiz sobre su compatriota brasileño Kevin.

El delantero mexicano Jiménez anotó por decimoprimera vez en once intentos, manteniendo así su récord de conversión del 100% en la liga. Solo otro jugador, Yaya Touré, ha anotado 11 de once penales en la competición.

“Me gusta la presión de los penaltis”, dijo Jiménez. “Nunca he fallado. Estoy muy contento por eso y quiero seguir así. Si hay más penaltis, allí estaré”.

Forest entró más en el partido al comienzo de la segunda mitad, pero Fulham tuvo las mejores oportunidades de marcar, con Jiménez y Kevin desperdiciando buenas oportunidades.

El resultado del último partido de la Premier League antes de Navidad elevó a los Cottagers dos lugares al 13.º, empatados en puntos con los equipos que están por encima, Brentford y Newcastle.

Forest se mantuvo en el puesto 17, cinco puntos por delante de los tres últimos.