Azcárraga vende cerca de la mitad del Club América antes del Mundial 2026

Azcárraga vende casi la mitad del América antes del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco de que inicie el año del Mundial y en medio de la adquisición de deuda con Banorte para la remodelación del otrora Estadio Azteca, así como de una deuda que tiene con el SAT, Emilio Azcárraga Jean concretó la venta de una parte de Ollamani, incluyendo a las Águilas del América, la joya de la corona que durante décadas definió el poder de su padre, “El Tigre” Emilio Azcárraga Milmo.

La operación, informada mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se realizó con General Atlantic, al que la empresa describe como “un inversionista global líder”.

“La alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de futbol en México, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio (conjuntamente, ‘Grupo Águilas’), con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo”, se lee en el documento enviado al mercado.

En ese mismo sentido, Ollamani informó que conservará una participación de control del 51% del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas, casi la mitad del negocio queda en manos de un fondo global.

Según el documento, la alianza se basa en un valor empresa (enterprise value) de 490 millones de dólares, “sujeto a los ajustes habituales al cierre, incluidos ajustes por la deuda neta de Grupo Águilas”.

Además, se detalla que Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como presidente ejecutivo de Grupo Águilas.