Dictan prisión preventiva a Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez ordenó prisión preventiva justificada en contra del exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco”, luego de considerarse un riesgo para la víctima en el proceso que sigue por violencia familiar desde 2023.

Así, “Chiquimarco”, deberá ponerse a disposición del reclusorio norte a más tardar el viernes 26 de diciembre, por lo que, en caso de no hacerlo, se liberará una orden de aprehensión en su contra.

Luego de ausentarse sin justificación a comparecer en la audiencia programada para el 18 de noviembre último en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México, se solicitó cambiar las medidas cautelares que hasta el día de hoy le permitían a Rodríguez continuar con su proceso en libertad.

De acuerdo con la víctima, el otrora silbante con gafete internacional FIFA ha seguido violentándola con amenazas de atentar en contra de su integridad en caso de no desistirse de las denuncias realizadas.