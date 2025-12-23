El madridista Endrick se va cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada

MADRID (EUROPA PRESS).- El Real Madrid acordÃ³ con el Olympique Lyonnais la cesiÃ³n hasta el final de esta temporada de Endrick Felipe, de 19 aÃ±os, con el objetivo para el equipo francÃ©s de que el delantero brasileÃ±o muestre su "sÃ³lida experiencia al mÃ¡s alto nivel" y tambiÃ©n su "madurez adquirida en entornos deportivos exigentes".

AsÃ­ lo indicÃ³ este martes el Olympique de Lyon en su pÃ¡gina web. "Con tan solo 19 aÃ±os, Endrick se incorpora al OL con una sÃ³lida experiencia al mÃ¡s alto nivel y la madurez adquirida en entornos deportivos exigentes. Su perfil ofensivo, su impacto en Ã¡reas clave y su energÃ­a son valores clave para apoyar al equipo en la segunda mitad de la temporada, marcada por numerosos objetivos por alcanzar", aÃ±adiÃ³ la nota.

"Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa comenzÃ³ a jugar al fÃºtbol en la cantera del Palmeiras, donde rÃ¡pidamente se consolidÃ³ como uno de los talentos mÃ¡s prometedores de su generaciÃ³n. Goleador nato, pronto destacÃ³ en el panorama internacional, ganando varios trofeos individuales y por equipos en categorÃ­as inferiores, especialmente en el prestigioso Torneo Montaigu de 2022", destacÃ³ el Olympique en su mismo comunicado.

"Con solo 16 aÃ±os, firmÃ³ su primer contrato profesional con el Palmeiras y debutÃ³ en la liga brasileÃ±a contra el Coritiba. El delantero zurdo continuÃ³ impresionando, confirmando su potencial y consiguiendo un contrato con el Real Madrid, al que se incorporÃ³ al cumplir la mayorÃ­a de edad en el verano de 2024. Antes de su marcha a Europa, Endrick, apodado 'Bobby', jugÃ³ 82 partidos con el club paulista, anotando 21 goles y ganando el campeonato brasileÃ±o en dos ocasiones", agregÃ³ el texto.

"Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha continuado su desarrollo al mÃ¡ximo nivel. Con 7 goles en 39 partidos entre todas las competiciones, ha demostrado su capacidad para ser decisivo. Delantero rÃ¡pido, tÃ©cnicamente dotado y preciso, se ha consolidado en la selecciÃ³n brasileÃ±a, ascendiendo desde las categorÃ­as inferiores a la 'SeleÃ§Ã£o' en tan solo unos meses. A sus 19 aÃ±os, ya acumula 14 partidos internacionales y 3 goles con Brasil", subrayÃ³ la nota de prensa.

Por Ãºltimo, el Olympique informÃ³ de que Endrick "estarÃ¡ presente a partir del 29 de diciembre para el inicio de la pretemporada con el primer equipo" y agradeciÃ³ al Real Madrid "la calidad de las conversaciones y la colaboraciÃ³n" que han facilitado esta cesiÃ³n.