Muere Juan Carlos Cabrera, remero olímpico y medallista panamericano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Remo (FMR) reportó el fallecimiento de Juan Carlos Cabrera, seleccionado olímpico en Río 2016 y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Aunque no se dio a conocer la causa de su muerte, ha trascendido que el remero falleció a consecuencia de un infarto cerebral.

El capitalino de 34 años de edad destacó desde sus inicios como remero, posicionándose como un miembro recurrente dentro de las representaciones mexicanas en competencias internacionales.

Cabrera Pérez se inició en el deporte por conducto del futbol americano; sin embargo, en 2009 incursionó en el remo, disciplina que le daría satisfacciones como la de convertirse en el primer mexicano campeón del mundo bajo techo en 2012, cuando apenas contaba con 21 años de edad.

Su carrera en esta disciplina fue en ascenso hasta alcanzar la élite mundial al ubicarse en el octavo lugar en la prueba de scull individual de los Juegos Olímpicos en Río 2016.

Asimismo, después de sobresalir como multimedallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, Juan Carlos Cabrera obtuvo el subcampeonato continental en el marco de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, otro de sus máximos logros.