Entrenador de Steelers dice que apoya al receptor suspendido Metcalf tras altercado con fan

DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh. Foto: AP / Rey Del Rio

PITTSBURGH (AP) — El entrenador de los Steelers de Pittsburgh Mike Tomlin no aprueba los actos que llevaron a la suspensión de dos partidos del receptor abierto D.K. Metcalf por parte de la NFL tras golpear a un fanático durante un partido. Sin embargo, aseveró que Metcalf cuenta con su total apoyo.

La liga castigó al dos veces Pro Bowler obligándolo a perderse los dos últimos partidos de los Steelers, que están en primer lugar, y multándolo por golpear al aficionado de los Lions de Detroit, Ryan Kennedy, en el segundo cuarto de lo que se convirtió en la victoria de Pittsburgh por 29-24.

La apelación de Metcalf para reducir la suspensión fue denegada por la liga el martes.

Tomlin dijo que Metcalf compartió su versión de los hechos con él, pero se negó a entrar en detalles.

"No discutiré lo que él y yo discutimos. Creo que he sido bastante claro al respecto", señaló Tomlin.

El exreceptor abierto de la NFL, Chad Johnson, dijo en un podcast el domingo por la noche que Metcalf le contó que Kennedy usó un insulto racista y otro para degradar a la madre de Metcalf. Kennedy negó esa acusacion por medio de sus abogados el lunes.

Tomlin mencionó la audiencia de apelación de Metcalf y lo que describió como "ramificaciones legales", aunque no definió cuáles podrían ser. Un correo electrónico por parte de The Associated Press a los abogados que representan a Kennedy no fue respondido de inmediato.

Metcalf permaneció en el partido y terminó con cuatro recepciones para 42 yardas. Kennedy dejó su asiento para reunirse con empleados de seguridad del estadio en Ford Field, pero se le permitió regresar.

Cuando se le preguntó si los Steelers tienen algún protocolo en los partidos para mitigar altercados como el de Metcalf y Kennedy, Tomlin dijo: "Ciertamente podríamos tenerlo, pero podría no estar al tanto porque mis ojos y atención están en lo que está sucediendo en el campo".

El estratega se aseguró de dar crédito al "grupo de seguridad de primer nivel" del equipo.

Tomlin no quiso profundizar en cuál fue su reacción al ver el video del enfrentamiento, aunque reconoció que hay un aumento en la "retórica volátil" en los deportes a todos los niveles.

"No sólo pasa en nuestro negocio, sino en el deporte universitario, los padres en los deportes juveniles", dijo. "Creo que es apenas un componente del deporte que se ha desarrollado de una manera grave en los últimos años, y es desafortunado".

Hubo versiones de que cuando Metcalf jugaba para Seattle, denunció a Kennedy ante el personal del equipo cuando los Seahawks visitaron Detroit. Tomlin no especuló cuando se le preguntó si hay algo más que los equipos puedan hacer para proteger a los jugadores en esas situaciones.

"Hablar sobre ello y hablar sobre ello en detalle y particularmente expresar mi opinión sobre las cosas no ayuda a la circunstancia de ninguna manera", expresó.

La suspensión de Metcalf significa que Pittsburgh (9-6) estará sin su principal receptor de pases mientras intenta asegurar el título de la División Norte de la Conferencia Americana. Los Steelers visitan Cleveland el domingo antes de cerrar la temporada en casa contra Baltimore .

Roman Wilson, quien ha estado inactivo las últimas dos semanas mientras los Steelers han optado por ir con veteranos experimentados como Marquez Valdes-Scantling y Adam Thielen, probablemente tendrá la oportunidad de regresar a la alineación.

Tomlin no descartó el regreso del linebacker externo T.J. Watt, quien se ha perdido los dos últimos partidos mientras se recupera de una cirugía para reparar un neumotórax parcial sufrido durante un tratamiento de punción seca. Tomlin dijo que Watt ha estado en las instalaciones del equipo últimamente.

Se dijo "optimista" de que Watt obtenga autorización para practicar.

Los Steelers necesitan ganar uno de sus dos últimos partidos o que Baltimore pierda uno de sus dos duelos finales para ganar un título de división por primera vez desde 2020. El segundo enfrentamiento de la temporada entre los rivales será en el Acrisure Stadium el 4 de enero .