Fallece Ricardo Contreras, dirigente de la Federación Mexicana de Boxeo por más de 35 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Boxeo (FMB) dio a conocer el deceso de Ricardo Contreras, polémico dirigente y quien fuera presidente del organismo durante 36 años, así como un personaje cercano a la cúpula del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Contreras Hernández asumió el control de la FMB en 1988 y concluyó su último periodo en 2024, abarcando un total de nueve ciclos olímpicos en los que se obtuvo una medalla de plata y dos de bronce por conducto de Marco Verde, Misael Rodríguez y Cristian Bejarano, respectivamente.

Previo a su gestión, el boxeo había destacado como el deporte con mayor cantidad de preseas olímpicas aportadas a la delegación mexicana, con un total de 11 medallas acumuladas de 1932 a 1988.

Tras su salida al término de los Juegos Olímpicos de París 2024, la FMB quedó a cargo de su sobrino Oscar Contreras, quien encabezaba la única planilla registrada con miras al proceso electoral de la Federación para un primer periodo contemplado hasta 2028.

Por más de 20 años, Ricardo Contreras ocupó un lugar de privilegio en el Comité Ejecutivo del COM, desempeñándose como secretario general durante las presidencias de Mario Vázquez Raña, Felipe Muñoz Kapamas y Carlos Padilla Becerra.

En 2015, Contreras mantuvo una confrontación con el entonces director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, quien le revocó el Registro Nacional del Deporte (Renade) irregularidades en su documentación, además de solicitar el desconocimiento del federativo ante la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA), máximo órgano para los pugilistas no profesionales en aquel momento.

Asimismo, en 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inició un procedimiento por sospechas de inconsistencias financieras y lavado de dinero en el manejo de los recursos federales, como parte de una investigación que involucraba a más federaciones deportivas sospechosas del mal uso de fondos públicos.