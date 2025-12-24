FIE desafilia a la Federación Mexicana de Esgrima de Jorge Castro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Internacional de Esgrima (FIE) acordó desafiliar a la Federación Mexicana de esta especialidad, tras los continuos señalamientos por irregularidades en su dirigencia encabezada por Jorge Castro desde hace más de 20 años.

En el marco de su congreso anual celebrado en Manama, Baréin, el Comité Ejecutivo del máximo organismo responsable de regular este deporte a nivel mundial, determinó expulsar a la FME de acuerdo con lo establecido en el capítulo dos de los estatutos de la FIE, el cual detalla las condiciones de afiliación.

Entre los requisitos para permanecer ligado a la Federación Internacional de Esgrima, la normativa de las federaciones nacionales no deben entrar en conflicto con las de la FIE.

Previo a la decisión del Comité Ejecutivo en contra de la FME, la propia Federación Internacional había emitido ya un comunicado en el que se daba a conocer la sanción a Castro Rea para ejercer cualquier actividad relativa a la dirigencia de la esgrima bajo el auspicio de la FIE por tres ciclos olímpicos, equivalentes a 12 años.

A pesar de que la propia FIE había desconocido a Castro desde 2023, siguió operando la esgrima mexicana con el aval del Comité Olímpico Mexicano (COM) y de su titular María José Alcalá, quien en diversas apariciones públicas ha sostenido que no cuenta con una notificación oficial al respecto.

Entre la serie de señalamientos en contra de Jorge Castro, destaca la falsificación de un documento con la firma de la directora ejecutiva de la FIE, Nathalie Rodríguez, con la que el dirigente mexicano engañó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sobre su reconocimiento por parte de la entidad internacional para el periodo 2017-2021.

Como parte de la batalla legal emprendida por Castro, la Federación Mexicana de Esgrima solicitó un amparo en 2024 contra las intenciones de Conade para crear un nuevo organismo que opere esta disciplina.

En este contexto, la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana, que dirige Holda Lara, busca el control de este deporte en el país, en una disputa legal emprendida desde 2017.

Sin embargo, como parte de los estatutos de la FIE, para que una Federación Nacional sea reconocida, incluso de manera provisional, debe presentar una solicitud al Comité Ejecutivo, acompañada de una declaración, en este caso del COM, en la que se certifique que este organismo es el único reconocido oficialmente para gobernar la esgrima en el país.