Jalisco trabaja en proyecto ejecutivo para construcción de pista de hielo pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Jalisco trabaja en el desarrollo de un proyecto ejecutivo para la construcción de una pista de hielo que permita el acceso recreativo al público en general, al mismo tiempo que brinde un espacio para que los deportistas que se quieran formar tanto en el patinaje artístico como en el hockey sobre hielo, puedan entrenar.

El 12 de diciembre último, el gobernador del estado, Pablo Lemus, adelantó el plan para realización de esta obra, en un modelo que aún no prueba su rentabilidad en México ante los contados espacios permanentes de estas características y los altos costos de mantenimiento.

En el anuncio hecho por el mandatario estatal a través de sus redes sociales, estuvo acompañado por el patinador artístico jalisciense Donovan Carrillo, quien se encuentra en la parte final de su preparación de cara a lo que será su segunda participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y que en 2026 tendrán como sede a Milano-Cortina, en Italia.

“Me comprometí con él (Carrillo) en construir una pista pública para que entrenen los profesionales y que tengamos cada vez más deportistas que practiquen el patinaje y que también pueda servir para el hockey sobre hielo”, explicó Lemus Navarro.

De acuerdo con el gobernador, el recinto, cuya ubicación y características aún no se dan a conocer, también servirá para que “cualquier persona pueda entrar” a un espacio recreativo a “costos muy bajos”.

A decir de Lemus, el proyecto ejecutivo contó con el “visto bueno” de Donovan Carrillo, quien aseguró que esta pista será un parteaguas en el desarrollo de los deportes invernales en México.

“Va a marcar un antes y un después en el deporte invernal, no sólo para Jalisco, también para México”, adelantó el patinador artístico.

La única pista de hielo reconocida en el área metropolitana de Guadalajara está ubicada en la plaza comercial Bugambilias en Zapopan, lo cual es la realidad de la mayoría de las instalaciones de este tipo en las principales ciudades del país, siendo administradas por particulares.