Boxeador mexicano, Willibaldo García cancela defensa de su título tras ser hospitalizado en Arabia Saudita

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El boxeador mexicano Willibaldo García no podrá realizar la primera defensa de su título este sábado en Arabia Saudita, luego de ser hospitalizado y no recibir el alta médica en la víspera de la pelea que figuraba como uno de los combates estelares de la función titulada “Noche del Samurái”, a celebrarse en la Mohammed Abdo Arena.

El guerrerense de 36 años de edad tenía como rival al japonés Kenshiro Teraji, ante quien expondría el cinturón de peso supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Riad; sin embargo, tras el primer pesaje previo a la función, García Pérez sintió malestares y fue llevado al hospital.

“García se enfermó después del pesaje ceremonial y posteriormente fue ingresado al hospital. Después de una evaluación médica, García fue declarado indispuesto para pelear por parte de la comisión de boxeo local”, se informó en un comunicado emitido por Matchroom Boxing, promotora de la función.

De acuerdo con su entorno, Willibaldo García enfermó después de ingerir alimentos al término del pesaje, el cual había superado sin complicaciones; sin embargo, ha trascendido la versión de que el mexicano sufrió una deshidratación severa que ponía en riesgo su integridad.

El nativo de Copala, Guerrero, se coronó el 23 de mayo último, cuando venció por decisión dividida a René Calixto en la disputa del cetro vacante de la FIB, por lo que su enfrentamiento ante Teraji representaba su presentación como monarca de la división supermosca.