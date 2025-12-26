MADRID (EUROPA PRESS).- El pÃ­vot serbio Nikola Jokic fue sin duda el gran protagonista del tradicional Christmas Day (DÃ­a de Navidad) de la NBA y liderÃ³ a su equipo, los Denver Nuggets, al triunfo ante por 142-138 a los Minnesota Timberwolves con un espectacular 'triple-doble' y la tercera mejor marca anotadora de la historia de esta especial jornada.

Jokic firmÃ³ un partido brutal que se terminÃ³ de decidir en la prÃ³rroga, donde se exhibiÃ³ con 18 de los 27 puntos anotados por los Nuggets para un total de 56, con un gran 15/21 en tiro (71.4 por ciento), para conseguir el tercer mejor registro del DÃ­a de Navidad en la liga estadounidense tras el rÃ©cord de 60 de Bernard King con los New York Knicks en 1984 y los 59 de Wilt Chamberlain con los Philadelphia Warriors en 1961.

El jugador balcÃ¡nico se convirtiÃ³ en el quinto jugador en alcanzar la barrera de los 50 puntos en el Christmas Day, hito que tambiÃ©n hicieron Luka Doncic y Rick Barry, ambos con 50, y ademÃ¡s lo acompaÃ±Ã³ con un gran 'triple-doble' con 16 rebotes y 15 asistencias, logrando este registro estadÃ­stico por segunda vez en su carrera en este dÃ­a especial.