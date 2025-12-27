Gracias a actuación magistral de Henry, Ravens siguen con vida al vencer a Packers

El corredor de los Ravens de Baltimore Derrick Henry corre con el balón mientras lo persigue el linebacker de los Packers de Green Bay Edgerrin Cooper. Foto: AP / Mike Roemer

GREEN BAY, Wisconsin, EU (AP) — Derrick Henry corrió para un máximo de la temporada de 216 yardas y empató un récord personal con cuatro carreras de touchdown y los Ravens de Baltimore mantuvieron vivas sus esperanzas de playoffs al derrotar el sábado 41-24 a los Packers de Green Bay.

Henry tuvo tres carreras de touchdown en la primera mitad y luego anotó nuevamente en una carrera de 25 yardas con 1:56 por jugar. Su séptima actuación de carrera de 200 yardas lo colocó por delante de Adrian Peterson y O.J. Simpson como el jugador con más actuaciones de este tipo en la historia de la NFL.

Sus 36 acarreos representaron un récord personal.

Los Ravens (8-8) ahora deben esperar que los Steelers de Pittsburgh, líderes de la AFC Norte, pierdan el domingo en Cleveland. Una victoria de los Steelers en Cleveland acabaría con las esperanzas de playoffs de Baltimore. Si los Browns ganan ese juego, los Ravens incluso podrían ganar la AFC Norte al vencer a los Steelers en Pittsburgh el 4 de enero.

Green Bay (9-6-1) perdió su tercer partido consecutivo, permitiendo que los Bears de Chicago aseguraran el título de la NFC Norte. Los Packers ya habían asegurado un lugar en los playoffs el jueves cuando los Lions de Detroit perdieron 23-10 en Minnesota.

Ambos equipos estaban sin sus quarterbacks titulares, ya que Lamar Jackson de Baltimore está lidiando con una lesión en la espalda mientras que Jordan Love de Green Bay está en el protocolo de conmociones. Los dos mariscales de campo suplentes —Tyler Huntley de Baltimore y Malik Willis de Green Bay— fueron efectivos en un juego que presentó solo un despeje.

Willis completó 18 de 21 pases para un récord personal de 288 yardas y un touchdown, y también corrió para 60 yardas y dos touchdowns antes de salir tras agravar una lesión en el hombro a mitad del cuarto cuarto. Huntley completó 16 de 20 pases para 107 yardas con un touchdown.