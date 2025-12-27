Raúl Jiménez anota el gol del triunfo para el Fulham en su último partido del año

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a representar la diferencia a favor del Fulham al convertir el gol del triunfo en la parte final del partido en la victoria como visitantes de los “Cottagers” 0-1 ante el West Ham, en encuentro correspondiente a la jornada 18 de la Premier League.

Jiménez se hizo presente en el marcador con una anotación en el minuto 85 a centro de Harry Wilson, luego de un error defensivo en el rechace en propia área, lo que provocó que el mexicano apareciera sin marca para rematar de cabeza y mandar el balón a las redes.

Con este gol, el canterano del América llegó a cinco tantos con el Fulham en todas las competiciones de la presente temporada y llegó a 63 dianas en el futbol inglés para ubicarse en el séptimo lugar histórico entre los jugadores latinoamericanos que han jugado en el balompié de Inglaterra, igualando al chileno Alexis Sánchez.

Asimismo, es la tercera ocasión en la que un gol del hidalguense resulta decisivo para que los “Whites” se lleven los tres puntos, tal y como sucedió en los enfrentamientos contra el Nottingham Forest y Sunderland.

Con el encuentro ante el West Ham, Raúl Jiménez y el Fulham cerraron su actividad en el 2025, pero regresarán a la cancha el 1 de enero cuando se midan al Crystal Palace en el marco de la jornada 19.