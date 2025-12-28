NFL

Brock Purdy y los 49ers vencen a los Bears y mantienen opciones al primer puesto de la NFC

domingo, 28 de diciembre de 2025 · 23:35

SANTA CLARA, California, EU (AP) â€” Brock Purdy lanzÃ³ un pase de touchdown de 38 yardas a Jauan Jennings con 2:15 restantes, y los 49ers de San Francisco forzaron un pase incompleto en la Ãºltima jugada desde la yarda dos para vencer 42-38 a los Bears de Chicago el domingo por la noche y preparar un enfrentamiento en la semana 18 por el primer puesto en la Conferencia Nacional.

Caleb Williams llevÃ³ a los Bears (11-5) por el campo en los segundos finales y tuvo una Ãºltima oportunidad para ganar. Pero Bryce Huff lo obligÃ³ a salir de la bolsa de protecciÃ³n y su envÃ­o quedÃ³ corto para Jahdae Walker en la zona de anotaciÃ³n, sellando la sexta victoria consecutiva para los 49ers (12-4).

Purdy siguiÃ³ su actuaciÃ³n de cinco pases de touchdown, la mÃ¡s alta de su carrera la semana pasada contra IndianÃ¡polis, lanzando para tres anotaciones y corriendo para dos, convirtiÃ©ndose en el sexto jugador desde la fusiÃ³n de la AFL y la NFL en tener juegos consecutivos con al menos cinco touchdowns.

Eso le dio a los 49ers la oportunidad de ganar la DivisiÃ³n Oeste de la NFC y obtener un descanso al vencer a Seattle (13-3) en el final de la temporada el sÃ¡bado por la noche. Eso le darÃ­a a San Francisco la ventaja de jugar en casa y la oportunidad de quedarse en su estadio durante toda la postemporada, con el Super Bowl programado para jugarse en el Levi's Stadium el 8 de febrero.

La derrota termina con las esperanzas de los Bears de obtener el primer puesto. Chicago ya ha asegurado la NFC Norte y puede obtener el puesto nÃºmero dos al vencer a Detroit el prÃ³ximo domingo.

Purdy terminÃ³ 24 de 33 para 303 yardas, mientras que Christian McCaffrey corriÃ³ para 140 yardas y una anotaciÃ³n y sumÃ³ 41 mÃ¡s por recepciÃ³n.

Williams completÃ³ 25 de 42 para 330 yardas y dos touchdowns, pero no pudo concretar al final despuÃ©s de haber llevado a los Bears a un rÃ©cord de la NFL de seis victorias remontando tras ir perdiendo en los Ãºltimos dos minutos del tiempo reglamentario.

Ninguna defensiva pudo frenar a la ofensiva contraria durante la mayor parte de la noche despuÃ©s de una intercepciÃ³n devuelta para touchdown por T.J. Edwards de Chicago en la primera jugada. Los 49ers lideraban 28-21 al medio tiempo.

Los equipos intercambiaron touchdowns en las primeras tres series de la segunda mitad, con D'Andre Swift anotando en dos carreras para Chicago y Purdy entregando una jugada destacada para San Francisco. RodÃ³ hacia su derecha en una jugada desde la yarda 6, eludiÃ³ a dos cazamariscales y luego lanzÃ³ un pase de touchdown fÃ¡cil a Kyle Juszczyk en una jugada que durÃ³ mÃ¡s de 8 segundos.

Los Bears finalmente forzaron un despeje y se adelantaron 38-35 con un gol de campo corto de Cairo Santos con 5:22 por jugar cuando no pudieron convertir en tercera oportunidad en la zona roja.

La defensiva oportunista de los Bears golpeÃ³ en la primera jugada cuando Edwards atrapÃ³ un pase desviado y lo devolviÃ³ 34 yardas para el primer touchdown defensivo de Chicago en la jugada inicial en al menos 45 aÃ±os, segÃºn el Elias Sports Bureau.

Purdy respondiÃ³ a su gran error al comenzar el juego con una serie de touchdown de 65 yardas culminada con un pase de 1 yarda a Jake Tonges, y San Francisco moviÃ³ el balÃ³n con facilidad durante toda la mitad.

Purdy agregÃ³ dos carreras de touchdown y McCaffrey tambiÃ©n anotÃ³ por tierra para dar a los 49ers una ventaja de 28-21 al descanso a pesar de permitir dos pases de touchdown profundos de Williams.

