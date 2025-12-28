NFL

Eagles vencen a Bills tras falla de Josh Allen al buscar a Shakir en intento de conversiÃ³n

Los campeones de la DivisiÃ³n Este de la Conferencia Nacional tienen asegurado al menos el tercer puesto de la NFC al entrar en los playoffs.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
domingo, 28 de diciembre de 2025 · 22:44

ORCHARD PARK, Nueva York (AP) â€” Josh Allen lanzÃ³ un intento de conversiÃ³n de dos puntos desviado del receptor abierto Khalil Shakir en la parte trasera de la zona de anotaciÃ³n con cinco segundos restantes, y los Eagles de Filadelfia se mantuvieron para una victoria de 13-12 sobre los Bills de Buffalo el domingo.

Dallas Goedert atrapÃ³ un pase de touchdown de una yarda, Jake Elliott acertÃ³ goles de campo de 28 y 47 yardas, y los campeones del Super Bowl, los Eagles, apenas evitaron desperdiciar una ventaja de 13-0 en el cuarto perÃ­odo. El apoyador Jalyx Hunt tuvo dos de las cuatro capturas de Filadelfia y liderÃ³ al equipo con tres golpes al quarterback.

El tackle defensivo Jalen Carter hizo una contribuciÃ³n importante en su regreso despuÃ©s de perderse tres juegos por lesiones en ambos hombros. Carter levantÃ³ la mano para bloquear el intento de punto extra de Michael Badgley despuÃ©s de la carrera de touchdown de dos yardas de Allen con 5:11 restantes.

Allen anotÃ³ en un acarreo personal en cuarta y gol para acercar a los Bills a un punto con cinco segundos restantes. Los Bills pensaron que tenÃ­an un touchdown una jugada antes, pero Dawson Knox fue declarado corto de la lÃ­nea de gol despuÃ©s de una revisiÃ³n de repeticiÃ³n.

En lugar de jugar para el tiempo extra, el entrenador Sean McDermott optÃ³ por ir por dos puntos. Allen retrocediÃ³ en el la bolsa de protecciÃ³n y tenÃ­a un defensivo en su cara cuando soltÃ³ un pase que estaba a unos 30 centÃ­metros de Shakir. Los Bills luego intentaron una patada corta que Goedert recuperÃ³.

Los campeones de la DivisiÃ³n Este de la Conferencia Nacional, los Eagles (11-5), tienen asegurado al menos el tercer puesto de la NFC al entrar en los playoffs.

Buffalo (11-5), que asegurÃ³ un lugar en la postemporada la semana pasada, cayÃ³ al puesto nÃºmero siete en la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra asegurÃ³ su primer tÃ­tulo de la AFC Este desde 2019 con la derrota de los Bills.

Más de
NFL Bills de Buffalo Eagles

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias