Eagles vencen a Bills tras falla de Josh Allen al buscar a Shakir en intento de conversiÃ³n

Josh Allen (17), de los Bills de Buffalo, anota un touchdown durante la segunda mitad del partido . Foto: AP / Gene J. Puskar

ORCHARD PARK, Nueva York (AP) â€” Josh Allen lanzÃ³ un intento de conversiÃ³n de dos puntos desviado del receptor abierto Khalil Shakir en la parte trasera de la zona de anotaciÃ³n con cinco segundos restantes, y los Eagles de Filadelfia se mantuvieron para una victoria de 13-12 sobre los Bills de Buffalo el domingo.

Dallas Goedert atrapÃ³ un pase de touchdown de una yarda, Jake Elliott acertÃ³ goles de campo de 28 y 47 yardas, y los campeones del Super Bowl, los Eagles, apenas evitaron desperdiciar una ventaja de 13-0 en el cuarto perÃ­odo. El apoyador Jalyx Hunt tuvo dos de las cuatro capturas de Filadelfia y liderÃ³ al equipo con tres golpes al quarterback.

El tackle defensivo Jalen Carter hizo una contribuciÃ³n importante en su regreso despuÃ©s de perderse tres juegos por lesiones en ambos hombros. Carter levantÃ³ la mano para bloquear el intento de punto extra de Michael Badgley despuÃ©s de la carrera de touchdown de dos yardas de Allen con 5:11 restantes.

Allen anotÃ³ en un acarreo personal en cuarta y gol para acercar a los Bills a un punto con cinco segundos restantes. Los Bills pensaron que tenÃ­an un touchdown una jugada antes, pero Dawson Knox fue declarado corto de la lÃ­nea de gol despuÃ©s de una revisiÃ³n de repeticiÃ³n.

En lugar de jugar para el tiempo extra, el entrenador Sean McDermott optÃ³ por ir por dos puntos. Allen retrocediÃ³ en el la bolsa de protecciÃ³n y tenÃ­a un defensivo en su cara cuando soltÃ³ un pase que estaba a unos 30 centÃ­metros de Shakir. Los Bills luego intentaron una patada corta que Goedert recuperÃ³.

Los campeones de la DivisiÃ³n Este de la Conferencia Nacional, los Eagles (11-5), tienen asegurado al menos el tercer puesto de la NFC al entrar en los playoffs.

Buffalo (11-5), que asegurÃ³ un lugar en la postemporada la semana pasada, cayÃ³ al puesto nÃºmero siete en la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra asegurÃ³ su primer tÃ­tulo de la AFC Este desde 2019 con la derrota de los Bills.