Maye lanza cinco pases de TD en victoria de Patriots sobre Jets

Hunter Henry, el ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, celebra tras un touchdown contra los Jets de Nueva York con su compañero Drake Maye. Foto: AP Photo/Frank Franklin

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EU (AP) — Drake Maye lanzó cinco pases de touchdown, el máximo de su carrera, antes de salir del juego en el tercer cuarto.

Nueva Inglaterra anotó un TD en sus primeras seis series y los Patriots terminaron la temporada regular invictos como visitantes al dominar el domingo 42-10 a los Jets de Nueva York.

Rhamondre Stevenson tuvo una carrera y una recepción de TD para los Patriots (13-3), quienes se acercaron a ganar el título de la AFC Este por primera vez desde 2019. Lo lograrán si Buffalo pierde o empata contra Filadelfia más tarde en el día.

Maye completó 19 de 21 pases para 256 yardas y un índice de pasador de 157.0, con pases de TD a Stevenson, Stefon Diggs, Austin Hooper, Hunter Henry y Efton Chism III antes de ser reemplazado por el entrenador Mike Vrabel por Joshua Dobbs con 5:31 restantes en el tercer cuarto. Maye se unió a Tom Brady (11 veces) y Drew Bledsoe (dos veces) como los únicos QB's de Nueva Inglaterra en alcanzar las 4,000 yardas por pase en una temporada.

El quarterback novato no reclutado Brady Cook hizo su tercera apertura consecutiva y completó 19 de 33 pases para 152 yardas y una intercepción.

Breece Hall tuvo 111 yardas por tierra, incluyendo una carrera de TD de 59 yardas al inicio del cuarto cuarto, para lograr su primera temporada de mil yardas.