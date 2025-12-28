Raiders están en posición para la primera selección del draft tras derrota ante Giants

Jaxson Dart, quarterback de los Giants de Nueva York, corre rumbo a la zona de anotación. Foto: AP / David Becker

LAS VEGAS (AP) — Los Raiders de Las Vegas podrían haber sellado su destino durante la semana cuando la gerencia retiró a tres jugadores clave de la alineación y los colocó en la reserva de lesionados.

Una gran victoria surgió de su derrota por 34-10 ante los Giants de Nueva York el domingo: una clara oportunidad para tener la primera selección en el draft de la NFL del próximo año.

Las Vegas (2-14) asegurará elegir primero en el reclutamiento colegial con una derrota la próxima semana ante Kansas City, y es poco probable que el quarterback Geno Smith juegue debido a un esguince severo de tobillo. La racha de descalabros de los Raiders llegó a diez juegos, igualando la seguidilla de la temporada pasada como la quinta más larga en la historia de la franquicia.

Los Giants (3-13), que rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas, aún podrían terminar con la primera selección si pierden ante Dallas el próximo fin de semana y los Raiders vencen a los Chiefs. El entrenador interino Mike Kafka consiguió su primera victoria después de perder sus primeros cinco juegos, y los Giants lograron su mayor margen de victoria desde que derrotaron a Indianápolis 38-10 en la semana 17 de la campaña 2022.

"Las cosas por las que jugábamos eran el uno para el otro", dijo Kafka. "Cuando entras en un vestuario de fútbol americano, es una familia. A veces tienes que pasar por altibajos, pero sigues adelante, sigues trabajando duro y luego obtendrás el resultado que deseas".

Dart, seleccionado por los Giants con la elección número 25 en el draft de 2025, mostró su habilidad de doble amenaza al pasar para 207 yardas y correr para 48 y dos touchdowns.

Un informe de NFL Network dijo que los Giants mantenían sus opciones abiertas para el draft incluso en la posición de quarterback.

"Yo sé que estaré aquí por mucho tiempo", dijo Dart. "Estoy emocionado de empezar a ganar más juegos, darle la vuelta a este lugar y hacer mi trabajo. Tenemos un futuro brillante".

Wan'Dale Robinson atrapó 11 pases para 113 yardas, convirtiéndose en el primer jugador de 1,72 metros de estatura o menos en alcanzar la marca de 1.000 yardas desde Richard Johnson, de 1,70 metros, en 1989. Robinson también es solo el tercero desde la fusión AFL-NFL de 1970, según Sportradar.

"Significa mucho", dijo Robinson. "Siempre me han etiquetado como un tipo pequeño que solo puede hacer ciertas cosas y nunca alcanzar ciertos números. Así que quería demostrarme a mí mismo que puedo hacer todo en el campo de fútbol que necesito hacer".

El apoyador Brian Burns registró 1,5 capturas de quarterback, alcanzando un récord personal de 16,5 en la temporada.

Smith, nuevamente abucheado en las presentaciones previas al juego, pasó para 176 yardas con un touchdown y dos intercepciones antes de salir temprano en el cuarto período con la lesión en el tobillo. Smith tiene un máximo de la liga de 17 intercepciones. Kenny Pickett lo reemplazó y completó ambos pases para 16 yardas.

La intercepción de Smith en el primer cuarto marcó el tono, una intercepción en la zona roja por el apoyador Bobby Okereke que fue devuelta 48 yardas para preparar un touchdown de los Giants y una ventaja de 7-0. Esa fue solo la séptima intercepción de Nueva York esta temporada.

Los Raiders en reconstrucción estaban sin varios jugadores notables, dejando al entrenador acosado Pete Carroll con casi un esqueleto de alineación. Las Vegas pasó de ser favorito por 1,5 puntos en BetMGM Sportsbook a ser desfavorecido por tres puntos después de que el ala defensiva Maxx Crosby (rodilla), el ala cerrada Brock Bowers (rodilla) y el profundo Jeremy Chinn (espalda) fueran colocados en la reserva de lesionados por el resto de la temporada.

Crosby, uno de los mejores cazamariscales de la liga, inicialmente fue dejado de lado solo para este juego. Esa decisión lo molestó tanto que abandonó las instalaciones de los Raiders el viernes. Le dijo a los reporteros a principios de la semana que intentar ganar era más importante que asegurar la primera selección del draft.

Esta es la cuarta vez que los equipos con los dos peores récords absolutos se enfrentan en las últimas dos semanas, según Sportradar. La vez anterior ocurrió en 1981 entre los Baltimore Colts (1-14) y los New England Patriots (2-13).