Alcanzaré los mil goles, si no hay lesiones: Cristiano Ronaldo. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Cristiano Ronaldo expresó su determinación de marcar 1.000 goles al final de su carrera.

Y la superestrella portuguesa de 40 años no tiene dudas de que lo logrará.

"Alcanzaré esa cifra seguro, si no hay lesiones", dijo Ronaldo el domingo por la noche en los Globe Soccer Awards en Dubai, donde fue nombrado el mejor jugador de Oriente Medio.

Ronaldo alcanzó los 956 goles en su carrera al anotar un doblete con el Al-Nassr en la Saudi Pro League el sábado. Su cuenta incluye el récord internacional masculino de 143 goles con Portugal , equipo al que Ronaldo se propone liderar en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Cuando comience el Mundial, Ronaldo, cinco veces jugador del año, tendrá 41 años.

"Sigo muy motivado para seguir adelante", declaró el exdelantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus en el escenario tras recibir su premio. "No importa dónde juegue —en Oriente Medio o en Europa—, siempre disfruto jugando al fútbol, ??ganando trofeos, marcando goles y quiero seguir adelante".

“Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar la cifra que todos conocen”.

El Mundial es uno de los pocos trofeos que faltan en la colección de Ronaldo. Ganó la Eurocopa con Portugal en 2016.