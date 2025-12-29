Así defendió Gianni Infantino el precio de los boletos del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, justificó el precio de los boletos para asistir al Mundial de futbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con base en la labor que hace el organismo para sostener el balompié entre todos sus afiliados.

Luego de las críticas generadas por los altos precios de las entradas para presenciar los encuentros de la Copa del Mundo que por primera ocasión se organiza en tres países y con una participación sin precedente de 48 equipos, el mandamás de la FIFA salió al paso de los cuestionamientos bajo el argumento de la alta demanda que generaron los aficionados durante las primeras fases del sorteo de boletos, en las que recibieron alrededor de 150 millones de solicitudes con intención de compra.

“Si se piensa que en casi 100 años de historia del Mundial la FIFA ha vendido aproximadamente 44 millones de boletos en total, en tan sólo dos semanas pudimos haber llenado 300 años de Mundiales”, destacó Infantino durante la primera edición de la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

“Imaginen eso, es absolutamente una locura, pero lo importante y crucial es que los ingresos que se generen regresarán para promover el futbol en todo el mundo”, argumentó el titular de FIFA respecto a las entradas más caras en la historia de la competición.

En semanas recientes, tanto aficionados al futbol con experiencia asistiendo a ediciones anteriores de la Copa del Mundo, así como personalidades del balompié internacional, han coincidido en señalar que los precios son privativos y que se alejan de la base popular de este deporte.

En un inicio, FIFA había fijado precios de entre 120 y 265 dólares para los partidos de fase de grupos que no involucraran a las selecciones anfitrionas, incrementando su precio hasta superar los seis mil 700 dólares para la final.

Ante el descontento generalizado, se destinaron localidades limitadas a tan sólo 60 dólares; sin embargo, las inconformidades no han dejado de manifestarse.