Excampeón de peso pesado Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria

LAGOS, Nigeria (AP) — Anthony Joshua, el boxeador nigeriano-británico y excampeón mundial de peso pesado, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que mató a otros dos pasajeros en Nigeria este lunes.

Gbenga Omotoso, el comisionado de información del estado de Lagos, confirmó el accidente en una publicación en X, añadiendo que el gobierno había enviado ambulancias al lugar del choque. Informes de medios locales dicen que el boxeador fue trasladado a un hospital.

Según un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que el vehículo "viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera".

Fotos en las redes sociales muestran al boxeador siendo extraído de un vehículo destrozado mientras se quejaba de dolor.

El accidente ocurrió en una vía principal que conecta el estado de Ogun, una ciudad cercana, con Lagos, el centro económico del país.

“Anthony Joshua está en un hospital no revelado siendo tratado por sus heridas”, señaló Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun a la AP, añadiendo que no tiene más información sobre las lesiones.

Nigeria es la tierra natal de los padres de Joshua y donde asistió brevemente a un internado a la edad de 11 años.

Joshua había vencido recientemente al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul, en una pelea en Miami el 19 de diciembre, la cual estaba utilizando para recuperar agudeza en el ring antes de intentar reclamar el título mundial de peso pesado, que perdió en 2021 ante Oleksandr Usyk.

Joshua ha estado en conversaciones para pelear contra su compatriota británico Tyson Fury en 2026.