Boletos del partido México vs Portugal, de Cristiano Ronaldo, se venderán la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La preventa de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de diciembre exclusivamente para tarjetahabientes de Banorte, empresa que obtuvo el nombre del inmueble por el préstamo que otorgó a Grupo Ollamani, propietario del mismo.

El encuentro se llevará a cabo el 28 de marzo del próximo año a las 19:00 horas cuando, como parte de su preparación mundialista, la Selección Nacional se medirá al equipo que comanda Cristiano Ronaldo.

Aunque aún no se conocen los precios de los boletos en el renovado Estadio Azteca, los clientes de la institución bancaria podrán comprarlos con las respectivas tarjetas de crédito y débito en la plataforma fanki.com.mx y podrán hacerlo también con la modalidad de cinco y 10 meses sin intereses.

El encuentro servirá también como preparación para el 11 de junio de 2026, cuando en ese escenario se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo, la tercera ocasión en la que México será sede de este magno evento que compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Otro partido amistoso que tendrá el Tricolor de Javier Aguirre será ante la selección de Bélgica el 31 de marzo, pero será en el Soldier Field de Chicago, según dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol.