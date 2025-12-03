Vinculan a proceso a instructor por acoso sexual en contra de la badmintonista Haramara Gaitán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El instructor de bádminton Marco Antonio Garrido Esquivel fue vinculado a proceso por los delitos de acoso sexual y hostigamiento en contra de la seleccionada olímpica Haramara Gaitán, quien denunció una serie de conductas inapropiadas por parte de quien fue su entrenador de diciembre de 2018 a mayo de 2022.

Luego de finalizada la audiencia de formulación de imputación que se extendió por casi ocho horas, el juez consideró la existencia de elementos suficientes para acreditar la comisión de los delitos y la posible responsabilidad de Garrido Esquivel, además de fijar un mes de plazo para que se desahogue la investigación complementaria, mientras continúa su proceso en libertad bajo las medida cautelar impuesta de no poderse acercar a Gaitán.

Asimismo, Garrido Esquivel enfrenta la agravante de contar con un vínculo de subordinación, además de ser considerado el equivalente a un servidor público, debido a que formaba parte del cuerpo de entrenadores del estado de Nuevo León pagados por el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (Inde NL).

De acuerdo con el código penal de Nuevo León, el delito de acoso sexual se castiga con entre dos y cuatro años de prisión, además de considerar una inhabilitación para ejercer un cargo en el servicio público.

En junio de 2022, la multimedallista centroamericana y panamericana ingresó una queja ante las autoridades del Inde NL señalando de acoso sexual al entrenador Marco Antonio Garrido Esquivel, así como de hostigamiento a su padre, Marco Garrido Salazar, presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton (ARB) a partir de 2020; sin embargo, las acusaciones no prosperaron en lo interno, por lo que la jugadora denunció ante la justicia ordinaria el 29 de agosto de ese mismo año.

En respuesta de las quejas ante el Inde NL y la Fiscalía Estatal, Garrido Salazar interpuso una denuncia por el delito de difamación y equiparable a la falsedad en declaraciones en marzo de 2024, basado en los dichos de la propia Haramara Gaitán y de lo cual se desprendió la vinculación a proceso el 19 de julio de 2024.

La denuncia presentó diversas irregularidades como elementos de prueba, en particular en lo referente a un testimonio sobre un hecho presencial imputado a la badmintonista en la ciudad de Monterrey en el mes de febrero de 2024, mientras la jugadora realizaba una gira competitiva por Irán, Azerbaiyán, Brasil y Uganda, como parte del proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de París.

El 23 de abril último, al día siguiente de la publicación del reportaje de Proceso titulado “Haramara Gaitán, víctima de la familia que controla el bádminton en Nuevo León”, en el cual se hace un recuento de la situación vivida por la seleccionada nacional, el Inde NL retiró de su cargo a Marco Garrido Salazar y su hijo Marco Garrido Esquivel, casi tres años después de que Gaitán hiciera su primera queja pública de la situación.

El 6 de mayo, la Fiscalía de Nuevo León solicitó la audiencia de sobreseimiento del caso, luego de no contar con elementos suficientes para fundar una acusación, la cual estaba inmersa en irregularidades y presuntamente fabricada.