Preocupación por carreteras en Nigeria tras accidente que hirió a Anthony Joshua y dejó dos muertos

En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en el lugar del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. . Foto: Cuerpo Federal de Seguridad Vial vía AP

LAGOS, Nigeria (AP).- Se rindieron homenajes tras el accidente que hirió al ex campeón de peso pesado británico Anthony Joshua y mató a dos allegados el lunes, en medio de una creciente preocupación por las carreteras de Nigeria tras el mortal incidente cerca de Lagos.

Joshua, dos veces campeón de peso pesado y medallista de oro olímpico, estaba bajo “observación” mientras se recuperaba de lesiones menores, dijo su promotor el lunes.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria declaró que el accidente ocurrido en una importante autopista que conecta Lagos, el centro económico del país, con el estado de Ogun, se debió a un exceso de velocidad y un adelantamiento indebido, lo que provocó que el vehículo colisionara con un camión estacionado al borde de la carretera. Testigos presenciales afirman que el neumático del vehículo reventó a alta velocidad.

Joshua había ganado recientemente una pelea contra el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre, una pelea que utilizó para mejorar su estado físico en un intento por competir por futuros títulos de boxeo de primer nivel.

El ex campeón mundial de peso pesado, quien también posee la nacionalidad nigeriana, se encuentra en condición estable y permanecerá hospitalizado en observación, según su promotora, Matchroom Boxing. Sina Ghami y Latif Ayodele, amigos y compañeros de equipo de Joshua desde hace mucho tiempo, fallecieron en el accidente, según informó la promotora en un comunicado publicado en X.

Ghami era el entrenador de fuerza y ??acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era su entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron vídeos en redes sociales jugando tenis de mesa.

Mustafa Briggs, amigo de Ayodele, lo describió como una persona de corazón puro y sincera. "No tenía ni una sola mala intención", declaró Briggs a la cadena británica Sky News. "Amaba la vida, la disfrutaba", afirmó.

A la entrada de un gimnasio propiedad de Ghami en Londres, se han dejado ramos de flores. Evolve Gyms cerró temporalmente el martes para lamentar la pérdida de su querido propietario, según un comunicado publicado en el edificio.

Preocupación por los frecuentes accidentes de tráfico en Nigeria

El accidente de alto perfil ha suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad vial en las carreteras nigerianas, donde los accidentes son comunes.

El país de África Occidental registró 5 mil 421 muertes en 9 mil 570 accidentes de tráfico en 2024, según datos del Cuerpo Federal de Seguridad Vial. Estos datos muestran que 340 personas más fallecieron en accidentes de tráfico el año pasado en comparación con 2023.

Los expertos dicen que una combinación de factores, que incluye una red de carreteras en mal estado, una aplicación laxa de las leyes de tránsito y la indisciplina de los conductores, produce estas sombrías estadísticas.

El camión estacionado que chocó el vehículo de Joshua es un elemento habitual en las carreteras de Nigeria, causando a menudo grandes atascos. Mercancías y alimentos se transportan a través de la vasta extensión geográfica de Nigeria en estos camiones, que, según los expertos, suelen estar en mal estado y son responsables de numerosos accidentes.

“La prevalencia de accidentes en Nigeria es un problema grave”, declaró a The Associated Press Ache Ogu, director ejecutivo del Centro de la Red de Prevención de Accidentes de Tráfico, una organización no gubernamental con sede en Abuya. “La mayoría de los camiones no están en regla, y las fuerzas del orden deben redoblar sus esfuerzos”.

Monisola Abosede, una vendedora de 27 años que vive en Lagos y viaja varios kilómetros todos los días de la semana para trabajar, estuvo involucrada en dos accidentes solo en diciembre.

"En Lagos, todo el mundo tiene prisa por llegar a algún sitio; la gente siempre está en movimiento", dijo a AP, atribuyendo los accidentes al pesado tráfico de la ciudad combinado con el mal estado de su red de carreteras.

El mundo del boxeo reacciona

La estrella británica de peso pesado, Tyson Fury, encabezó los homenajes de la comunidad boxística tras el accidente. "Es muy triste. Que Dios les dé una buena cama en el cielo", publicó en Instagram.

El boxeador Chris Eubank Jr, quien el mes pasado peleó una pelea de peso mediano de alto perfil , expresó su apoyo y condolencias. "Gracias a Dios que nuestro campeón de peso pesado sobrevivió a ese horrible accidente automovilístico. Y oren por los dos soldados caídos Latz y Sina y sus familias", publicó Eubank Jr en X. "Conocí a ambos... eran hombres realmente buenos. Descansen en paz, muchachos". La boxeadora británica Shannon Courtenay, una peleadora de peso gallo que peleó a principios de este mes en la preparación para la pelea Joshua-Paul en Miami, Florida, publicó una foto de ella con Joshua en Instagram . "Además de Sina y Latz, por favor mantengan al gran hombre (Joshua) en sus oraciones", escribió, y agregó. "Ningún hombre debería tener que pasar y presenciar lo que pasó hoy perdiendo a sus dos mejores amigos".

El ex campeón mundial Wladimir Klitschko, quien fue detenido en el undécimo asalto por Joshua en el estadio de Wembley en 2017, escribió en X : “Me entristece profundamente escuchar sobre AJ y su unido grupo de amigos.