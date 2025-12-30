Stefon Diggs, receptor de los Patriots, enfrenta cargos de estrangulamiento

BOSTON (AP).- El receptor estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, enfrenta cargos de estrangulamiento y otros cargos criminales en relación con un incidente que ocurrió a principios de este mes, dijo la policía.

La noticia de los cargos surgió tras una audiencia judicial el martes en Dedham, Massachusetts. Se desconoce el motivo de los cargos, que incluyen el delito grave de estrangulamiento o asfixia y el delito menor de agresión con lesiones.

El abogado de Diggs, David Meier, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que Diggs "niega categóricamente estas acusaciones".

Meier dijo que las acusaciones nunca ocurrieron y las describió como infundadas y no corroboradas.

“El momento y la motivación para hacer las acusaciones son clarísimos: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado”, escribió Meier.

En un comunicado, los Patriots dijeron que también apoyaban a Diggs: "Apoyamos a Stefon", dijo el equipo.

Diggs, de 32 años, se estableció como uno de los mejores receptores abiertos de la NFL durante su etapa con Minnesota y Buffalo de 2018 a 2023, cuando tuvo seis temporadas consecutivas de recepción de 1,000 yardas y fue seleccionado para el Pro Bowl cuatro veces.

Después de una temporada mediocre en Houston el año pasado, Diggs terminó en Nueva Inglaterra, firmando un contrato de tres años por 69 millones de dólares en la agencia libre que le garantizó 26 millones de dólares.

Diggs ha demostrado ser un objetivo confiable para el mariscal de campo de segundo año Drake Maye y es una gran razón por la que el equipo ha vuelto a conseguir el título de la AFC Este mientras se dirige a los playoffs

Sin embargo, fuera del campo, su mandato con los Patriots tuvo un comienzo difícil cuando en mayo apareció un video en las redes sociales que mostraba a Diggs pasando lo que parecía ser una bolsa de cristales rosados ??a mujeres en un bote.

No estaba claro cuál era la sustancia, y un portavoz de la NFL dijo que la liga no haría comentarios. El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, indicó que el equipo manejaría el asunto internamente.