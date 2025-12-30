A sus 58 años, Kazuyoshi Miura ficha con equipo de tercera división en Japón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contra todo pronóstico, el futbolista japonés Kazuyoshi Miura seguirá en las canchas próximo a cumplir los 59 años de edad, tras darse a conocer que jugará para el club profesional Fukushima United FC de la tercera división de su país por los siguientes seis meses.

A casi 40 años de su debut profesional con el Santos de Brasil en 1986, “King Kazu” jugará para el decimoctavo club en una trayectoria que además de su natal Japón, incluye estancias en el futbol brasileño, italiano, croata, australiano y portugués.

“Primero que todo, prometo a los jugadores, personal, fanáticos, seguidores, patrocinadores y comunidad local del Fukushima United FC que jugaré lo mejor que pueda para contribuir al equipo”, destacó Miura a través de un comunicado emitido por su nuevo equipo.

“Mi pasión por el futbol nunca cambiará, incluso a medida que envejezca. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de jugar en Fukushima y espero competir con pasión como miembro del Fukushima United FC construyendo juntos una nueva historia”, agregó el delantero, quien en febrero cumplirá los 59 años.

De acuerdo con la información del club, Miura reportará a los entrenamientos del equipo a partir del 10 de enero, en un fichaje que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Más allá de su longevidad en las canchas, Kazuyoshi Miura es considerado un histórico del futbol japonés como un jugador indiscutible de su selección nacional por 10 años, en los que alcanzó los 55 goles en 89 apariciones, convirtiéndose en el segundo futbolista con más anotaciones con Japón.