El exfutbolista Roberto Carlos es sometido a una cirugía de emergencia por un problema cardiaco. Foto: AP/Mandel Ngan

MADRID (AP).- El exdefensa de la Selección Brasileña y del Real Madrid Roberto Carlos fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco, informó este día el diario deportivo español Diario AS.

Según informes, el exlateral de 52 años, que ahora se desempeña como embajador de Madrid, estaba de vacaciones en su país natal cuando un examen reveló una disfunción cardíaca.

Según AS, Roberto Carlos inicialmente solicitó pruebas por un pequeño coágulo de sangre en la pierna. Sin embargo, una resonancia magnética de cuerpo completo reveló que su corazón no funcionaba correctamente. Ingresó en el hospital para ser operado y le insertaron un catéter.

El procedimiento, que se esperaba que durara 40 minutos, se extendió a casi tres horas debido a una complicación, dijo AS, añadiendo que el procedimiento fue exitoso.

Se dice que Roberto Carlos está fuera de peligro, pero se encuentra bajo estrecha observación y permanecerá hospitalizado otras 48 horas para asegurar que continúe su recuperación.

El periódico afirmó que contactó al ex astro brasileño y a su entorno, y lo citó diciendo: "Estoy bien ahora".

Roberto Carlos, considerado uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos, jugó 125 veces con Brasil y durante 11 años en el Real Madrid.

Fue miembro de los equipos que llegaron a la final del Mundial en 1998 y ganaron en 2002. También ayudó a Brasil a ganar la Copa América en 1997 y 1999 y ganó la Liga de Campeones tres veces con el Madrid.

Roberto Carlos una vez produjo un impresionante tiro libre “banana” que parecía desafiar las leyes de la física y fue analizado por científicos. En lo que muchos consideran el mejor tiro libre en la historia del juego, golpeó el balón con el exterior de su pie izquierdo desde 35 yardas, desviándolo hacia la barrera de tres hombres de Francia durante un torneo de exhibición en Lyon en 1997.

El disparo parecía muy desviado, un recogepelotas a diez metros de la portería incluso agachó la cabeza, pero en el último instante se desvió dramáticamente hacia la red. El desconcertado portero francés, Fabien Barthez, ni siquiera se había movido.