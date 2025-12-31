Kylian MbappÃ© serÃ¡ baja del Real Madrid por tres semanas tras lesionarse la rodilla izquierda

Kylian MbappÃ©
(AP).- El delantero del Real Madrid Kylian MbappÃ© se lesionÃ³ la rodilla izquierda, informÃ³ el club espaÃ±ol el miÃ©rcoles.
Madrid dijo en un breve comunicado que a la superestrella francesa se le habÃa diagnosticado un esguince, pero no proporcionÃ³ un cronograma para su recuperaciÃ³n.
El diario deportivo francÃ©s L'Equipe dijo que MbappÃ© no estarÃa disponible durante al menos tres semanas, sin citar una fuente.
L'Equipe aÃ±adiÃ³ que MbappÃ© padecÃa desde hacÃa varias semanas un problema en el ligamento lateral de la rodilla y que una resonancia magnÃ©tica realizada el miÃ©rcoles por la maÃ±ana revelÃ³ una lesiÃ³n que requiere tratamiento y reposo.
El delantero ha estado en un gran momento de forma. A principios de este mes, MbappÃ© marcÃ³ su gol nÃºmero 59 con el Madrid en 2025, igualando el rÃ©cord del club de mÃ¡s goles en un aÃ±o, en poder de Cristiano Ronaldo.
El exjugador del Paris Saint-Germain, que se uniÃ³ al Madrid en el verano de 2024, ha marcado 29 goles para el Madrid esta temporada, incluidos 18, lÃder en la liga.
El prÃ³ximo partido del Madrid es el domingo contra el Real Betis en La Liga.