Kylian MbappÃ© serÃ¡ baja del Real Madrid por tres semanas tras lesionarse la rodilla izquierda

(AP).- El delantero del Real Madrid Kylian MbappÃ© se lesionÃ³ la rodilla izquierda, informÃ³ el club espaÃ±ol el miÃ©rcoles.

Madrid dijo en un breve comunicado que a la superestrella francesa se le habÃ­a diagnosticado un esguince, pero no proporcionÃ³ un cronograma para su recuperaciÃ³n.

El diario deportivo francÃ©s L'Equipe dijo que MbappÃ© no estarÃ­a disponible durante al menos tres semanas, sin citar una fuente.

L'Equipe aÃ±adiÃ³ que MbappÃ© padecÃ­a desde hacÃ­a varias semanas un problema en el ligamento lateral de la rodilla y que una resonancia magnÃ©tica realizada el miÃ©rcoles por la maÃ±ana revelÃ³ una lesiÃ³n que requiere tratamiento y reposo.

El delantero ha estado en un gran momento de forma. A principios de este mes, MbappÃ© marcÃ³ su gol nÃºmero 59 con el Madrid en 2025, igualando el rÃ©cord del club de mÃ¡s goles en un aÃ±o, en poder de Cristiano Ronaldo.

El exjugador del Paris Saint-Germain, que se uniÃ³ al Madrid en el verano de 2024, ha marcado 29 goles para el Madrid esta temporada, incluidos 18, lÃ­der en la liga.

El prÃ³ximo partido del Madrid es el domingo contra el Real Betis en La Liga.