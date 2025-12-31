Partido navideño de Lions vs. Vikings en Netflix establece récord de audiencia de la NFL

LOS ÁNGELES (AP).- Dos de los tres partidos de la NFL del día de Navidad establecieron récords de audiencia.

El partido de la tarde entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings en Netflix se convirtió en el partido de la NFL más transmitido en la historia de Estados Unidos y el partido nocturno entre los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs estableció un récord para Amazon Prime Video.

La victoria de los Vikings por 23-10 sobre los Lions tuvo un promedio de 27.5 millones de espectadores en Estados Unidos, según Nielsen. La audiencia alcanzó un máximo de más de 30 millones. Esto supera el promedio de 27,2 millones del partido navideño del año pasado en Netflix entre los Baltimore Ravens y los Houston Texas, que también se emitió en la franja horaria de la tarde.

La victoria de los Broncos por 20-13 sobre los Chiefs tuvo un promedio de 21.06 millones de espectadores en Prime Video, superando la marca de 19.39 millones de la cadena como el partido de "Thursday Night Football" más visto en las cuatro temporadas que ha tenido el paquete. La audiencia alcanzó un máximo de 22.9 millones durante el segundo cuarto.

El primer partido entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders tuvo un promedio de 19.9 millones de espectadores. La victoria de los Cowboys por 30-23 fue muy inferior a los 25.8 millones que sintonizaron el partido vespertino del año pasado entre los Chiefs y los Pittsburgh Steelers.

Las cifras de los tres juegos también incluyen la visualización del mercado local en estaciones de transmisión y la visualización en NFL+ a través de dispositivos móviles o la web.

Netflix y Nielsen dijeron que la fiesta de medio tiempo de Snoop, que tuvo lugar durante el entretiempo del partido Lions-Vikings, tuvo un promedio de 29 millones.

Los dos partidos navideños en Netflix se transmitieron globalmente, con espectadores de más de 200 países y territorios viendo al menos uno. El partido Cowboys-Commanders tuvo un promedio global de 22.4 millones, mientras que el Lions-Vikings tuvo 30.5 millones.

Netflix afirmó que su programa "NFL Christmas Gameday" generó más de 632 millones de impresiones en redes sociales a nivel mundial, y el espectáculo de medio tiempo de Snoop Dogg superó los 100 millones. Snoop fue tendencia número uno en redes sociales en Estados Unidos, junto con Andrea Bocelli, Lainey Wilson y Duck Hodges.