Con o sin dinero de la Conade el COM financiará las competencias de 2026 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, dio a conocer que informó hace dos semanas al director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, que para los Juegos Centroamericanos y los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026 se requiere un presupuesto cercano a los 90 millones de pesos, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta de si el gobierno federal aportará una parte para cubrir los gastos de las más de mil 200 personas.

El martes último, Alcalá fue entrevistada en las instalaciones del COM, luego de la asamblea con miembros permanentes y federados de ese organismo a la cual también asistió Pacheco.

La presidenta adelantó que ella seguirá buscando recursos a través de los patrocinadores para que, en caso de que la Conade no participe con dinero, como ocurrió para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, sea el COM la instancia que se haga cargo de esos gastos.

“No hemos tenido ninguna reunión para tomar decisiones, si ellos nos van a aportar. No hemos tenido ningún acuerdo con el director de la Conade para ver los trabajos de 2026. Nosotros ya informamos por medio de una carta de los recursos que se requieren y si no se puede, pues no pasa nada”.

Alcalá también dio a conocer que ya cuenta con el dinero para cubrir los gastos de los cinco deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 y que el próximo 18 de enero se sabrá si califican otros dos.

La exclavadista también reveló que en 2026 la constructora Grupo Indi invertirá en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) para remodelar los dormitorios de hombres y de las mujeres y que actualmente está recibiendo deportistas de varias disciplinas como caminata, pentatlón moderno, patines sobre ruedas, basquetbol y handball, aunque no pudo precisar si todos tuvieron que dejar las instalaciones que administra la Conade porque no hay recursos para hospedarlos ni para que coman.

Ustedes saben que también hemos recibido críticas de algunos atletas que no duermen aquí, que no comen aquí y que han tenido a bien comentar que no estaban bien las villas y gracias a eso, Grupo Indi, y sí, digo gracias porque por esos comentarios intencionados de una manera equivocada nos van a aportar desde el próximo mes de enero toda una renovación de las villas para los atletas.

Sin mencionarla por su nombre, Alcalá se refirió a la pentatleta Mariana Arceo, consentida durante la administración de Ana Guevara al frente de la Conade y cuyo entrenador Sergio Escalante fue denunciado penalmente por la deportista Tamara Vega, quien lo señaló por trata de personas y pederastia.

Olegario Vázquez Aldir, presidente de la Academia Olímpica Mexicana. Foto: Miguel Dimayuga

Hace unos meses, en sus redes sociales, Arceo, quien entrena en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar), subió un video con imágenes para criticar el estado en el que se encuentran los dormitorios del CDOM.

Más problemas federativos

Durante la asamblea, Alcalá anunció que el COM dio de baja a la Federación Mexicana de Natación (FMN), a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), a la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) y a la Federación Mexicana de Baile.

Después aclaró que no reconoce a la llamada Mundo Atletismo Mexicano que sustituyó a la FMAA, toda vez que el presidente, el sonorense René del Prado Valdez, no ha presentado ni siquiera el documento de la Federación Internacional (World Athletics) de que es el nuevo organismo de este deporte en el país.

“Solicitamos que presentaran su carta de reconocimiento de la internacional de acuerdo a la norma 29 de la Carta Olímpica y también de los Estatutos del COM, platicamos con el presidente René y decidimos que ya no podía continuar. No podemos reconocerlo si no nos presenta los documentos”.

Respetar la autonomía del COM

–¿Qué opina de que la presidenta Sheibaum haya dicho que es el ente gubernamental el que está arreglando las federaciones en México? –se le cuestionó a María José Alcalá.

–Yo respeto mucho los comentarios que diga nuestra presidenta. Nunca nos vamos oponer a los trabajos del gobierno, pero lo que sí es claro es que nosotros defenderemos la autonomía de las federaciones y del COM.

–¿Ha platicado con Pacheco sobre la de Mundo Atletismo y la de Mundo Arquería México? La Conade sí las reconoce a ambas.

–No, no he tenido pláticas en ese sentido con el titular de la Conade y quiero externar también que los problemas que se han suscitado con las federaciones son porque tratan de desconocer a muchas por quitar a los presidentes porque no les convienen a las federaciones internacionales.

“Ahí nosotros siempre nos vamos a pronunciar y es algo que hemos comentado con el Comité Olímpico Internacional, con la presidenta del COI (Kirsty Coventry), con quien tuve la oportunidad de tener un diálogo, vía Zoom, tocamos ese tema y también que es muy importante el tema de los derechos y obligaciones de los atletas, que no fueran en exceso con todos los derechos y nada de obligaciones; al igual que los derechos y obligaciones de las federaciones sean equilibrados.

–¿Qué dijo la presidenta del COI respecto de que las federaciones internacionales están operando con el gobierno de México?

–Comentó que es importante platicar con las federaciones internacionales, que tomaba nota. Fue muy enfática de que es importante respetar la autonomía de los Comités Olímpicos nacionales, pero también la autonomía del COI.

–Entonces, cobran más relevancia las palabras de la presidenta Sheinbaum, que diga que es el gobierno el que está arreglando las federaciones en México...

–Lo más importante como institución es defender la autonomía, tener aliados como los patrocinadores, los atletas y los vamos a estar invitando para anuncios que van a estar durante los primeros 20 días de enero.

–¿No se equivoca al no decirle a Rommel que no se meta en los temas de las federaciones?

–Yo le he dicho que respete. Lo que le he pedido es que escuche a todos, pero también, pues yo, con todo respeto...

–¿Pero sí le ha planteado que no esté operando desde la Conade las federaciones?

–Yo soy respetuosa, yo no soy nadie para decirle a él cómo dirigir la Conade.

–Dirigir la Conade no, que no se meta en las federaciones...

–Cada quien sabe sus obligaciones. Si él quiere actuar de esa manera, yo lo único que puedo decir con mucha claridad es que va a tener una presidenta clara, precisa, con mucho orgullo de defender la autonomía de las federaciones y del Comité Olímpico. Pero no nada más es para él, es para todo aquel que quiera pasarse listo.

Asamblea de los miembros del COM. Foto: Miguel Dimayuga

“Señalemos a quienes nos invitan a esos actos”: Alcalá

Asimismo, durante el discurso que pronunció ante los miembros del COM, y delante de Rommel Pacheco, María José Alcalá fue enfática al pedirle a los presidentes de las federaciones deportivas que no incurran en actos de corrupción y, por el contrario, denuncien a quienes los invitan a formar parte de ellos.

Esto en clara alusión al desvío de recursos que se dio durante la gestión de Ana Guevara al frente de la Conade y a lo que ha ocurrido con el cambio de administración con Rommel Pacheco, ya que las federaciones son la instancia que solicita –y luego comprueba– los recursos públicos federales para la realización de eventos deportivos o viajes a competencias y campamentos con un grupo de empresas amigas que inflan los precios y se reparten el excedente del dinero.

“Les exhorto a que actuemos con estricto apego a la ética, a la normatividad y que no realicemos actos indebidos ni prácticas que pongan en riesgo la credibilidad, la integridad o el trabajo de la comunidad deportiva. Ese es un trabajo de todos. Las federaciones son la base del movimiento olímpico. Su ejemplo determina la calidad moral de todo el sistema deportivo. Sabemos que hay situaciones adversas y que podemos estar tentados a no realizar lo correcto. Señalemos a quienes nos invitan a esos actos. Al igual que ustedes, para nosotros no son ajenos los periodos complejos. Al igual que ustedes, nosotros tuvimos un ciclo olímpico que pusieron a prueba nuestra capacidad, nuestra fortaleza institucional. Pero en cada dificultad demostramos resiliencia, nos levantamos de las derrotas y convertimos cada experiencia en en una oportunidad para crecer”.