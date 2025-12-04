Mundial 2026: claves del sorteo y datos que marcarán la nueva edición

La FIFA definirá los grupos del Mundial 2026 en un sorteo con nuevo formato. Esto es lo que se sabe.. Foto: @adidasfootball

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La FIFA llevará a cabo el sorteo de grupos del Mundial 2026 el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C., en un evento que marcará el inicio de la fase final del torneo. El proceso definirá la composición de los 12 grupos que integrarán la primera fase de la Copa del Mundo.

El sorteo comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y establecerá el orden de los 48 equipos, un número que por primera vez formará parte del formato ampliado de la competencia. Un día después, la FIFA publicará el calendario oficial con fechas, sedes y horarios de los 104 partidos.

Cómo se definirá el sorteo del Mundial 2026

La FIFA confirmó que los equipos se distribuirán en cuatro bombos basados en el ranking internacional más reciente previo al sorteo. Los países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— ocuparán posiciones fijas como cabezas de grupo. México será A1, Canadá será B1 y Estados Unidos será D1. Estas posiciones buscan asegurar partidos en territorio local sin superposiciones y permitir la planeación logística de las sedes.

El Bombo 1 se completará con las selecciones mejor ubicadas en el ranking mundial. Los bombos restantes se formarán en bloques descendentes según la clasificación. El procedimiento consiste en asignar un equipo de cada bombo a cada uno de los 12 grupos, desde el Grupo A hasta el Grupo L.

La FIFA mantiene reglas para evitar cruces de la misma confederación en una primera fase, con excepción de Europa, que podrá tener hasta dos selecciones por grupo debido al número de plazas asignadas. Este criterio continuará aplicándose en el sorteo.

Distribución de bombos y reglas del proceso

La construcción de los bombos depende del ranking FIFA. Al momento de la información más reciente, 42 selecciones ya aseguraron su lugar en el torneo. Las seis restantes se definirán mediante repechajes intercontinentales en los primeros meses de 2026.

El procedimiento del sorteo sigue un orden estricto: primero se asigna la posición de los cabezas de serie, luego se sortean los equipos del Bombo 2, después los del Bombo 3 y finalmente los del Bombo 4. Cada extracción coloca de inmediato al equipo en el grupo y posición correspondiente.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por FIFA, el sorteo tomará en cuenta criterios geográficos, deportivos y operativos. Esto incluye evitar que dos confederaciones coincidan en un grupo cuando las reglas lo impiden, así como garantizar la adecuada rotación de sedes y desplazamientos para las selecciones.

El formato del torneo contempla 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán los dos primeros de cada sector y los ocho mejores terceros, para conformar una ronda de 32 selecciones. Esta estructura sustituye al anterior formato de 32 equipos y representa un aumento significativo en la cantidad de partidos y días de competencia.

Datos relevantes y curiosos de la edición 2026

El Mundial 2026 será el primero organizado por tres países. México será sede de su tercer Mundial, mientras que Estados Unidos albergará su segundo y Canadá organizará la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Este escenario amplía la distribución geográfica del torneo y genera rutas distintas para equipos y aficionados.

El incremento a 48 participantes permitirá presencia más amplia de selecciones, incluidas posibles debutantes, de acuerdo con análisis difundidos en medios especializados. La FIFA considera que el nuevo formato da cabida a regiones con menor representación histórica y ajusta el diseño competitivo para sostener el número total de encuentros.

El sorteo estará acompañado por la participación de figuras reconocidas del deporte, según reportó Reuters en días previos, como parte del espectáculo tradicional que acompaña al evento. La FIFA mantiene esa dinámica para presentar el Mundial bajo un enfoque global y de fácil acceso para la audiencia internacional.

Además, la publicación del calendario al día siguiente del sorteo será clave para ciudades sede, comités locales y organizaciones de transporte y seguridad. El calendario definirá la rotación entre Canadá, Estados Unidos y México, así como la distribución final de partidos para los países anfitriones.