Arrestan a jugadores y directivos tras investigación de apuestas en futbol de Turquía

Arrestan a jugadores y directivos arrestados tras investigación de apuestas en futbol de Turquía. Foto: AP/Khali Hamra

ESTAMBUL (AP).- Los fiscales de Estambul emitieron este día órdenes de arresto contra docenas de futbolistas y dirigentes en relación con un escándalo de apuestas que ha sacudido a Turquía.

Entre los detenidos en las redadas policiales de madrugada se encontraban jugadores de los principales clubes de Turquía: Mert Hakan Yandas del Fenerbahce y Metehan Baltaci del campeón nacional Galatasaray.

La Federación Turca de Futbol dijo en octubre que estaba investigando a más de 150 árbitros de ligas profesionales por supuestamente apostar en partidos de fútbol.

La investigación pronto se amplió para incluir a jugadores, administradores, comentaristas de televisión y otros profesionales del deporte. El mes pasado, más de 100 jugadores profesionales, incluidos 25 de la máxima categoría, recibieron suspensiones temporales.

La Fiscalía General de Estambul emitió órdenes de arresto contra 46 sospechosos el viernes. La Fiscalía informó el viernes por la mañana que 35 de ellos ya habían sido detenidos, entre ellos el presidente del Ankaraspor, el vicepresidente del Antalyaspor y el expresidente del Adana Demirspor.

El exárbitro y comentarista Ahmet Cakar y el actual árbitro Zorbay Kucuk también fueron arrestados, informó la agencia de noticias DHA.

En un comunicado, la fiscalía indicó que Baltaci, quien anteriormente jugó en selecciones juveniles nacionales, había realizado apuestas en los partidos de su propio equipo. Yandas presuntamente realizó sus apuestas a través de otra persona.

Siete personas, entre ellas Cakar y Kucuk, fueron detenidas después de que se encontraran “transacciones financieras sospechosas” en sus cuentas bancarias.

Todos los sospechosos fueron detenidos en virtud de una ley para prevenir el desorden deportivo, añadió el comunicado. Esta ley penaliza la manipulación de competiciones deportivas y conlleva una pena de uno a tres años de prisión, que puede incrementarse si el delito está relacionado con mercados de apuestas, involucra a funcionarios o afecta a ligas profesionales.

Según las regulaciones del futbol mundial y europeo, los jugadores, árbitros y funcionarios de clubes tienen prohibido apostar en partidos de cualquier nivel.

La Federación Turca de Futbol se ha comprometido a limpiar el deporte, y su presidente Ibrahim Haciosmanoglu afirmó que lo protegería del “escándalo, la decadencia y las relaciones corruptas”.