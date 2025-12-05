¿CR7 en México? Portugal y España podrían jugar en Guadalajara, Monterrey o CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A falta de definirse la programación de los partidos luego del sorteo en el Mundial de futbol, además de los encuentros del Grupo A con México como cabeza de serie, ya se conocen las selecciones elegibles para jugar en las sedes del Estadio Azteca, Monterrey y Guadalajara, destacando la presencia de Países Bajos, Portugal y España como candidatos a presentarse ante la afición mexicana.

Como parte del Grupo A, además del partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, el mismo día Guadalajara recibirá a República de Corea y un rival europeo por definir entre República Checa, República de Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte, selección que se enfrentará a los sudafricanos el 24 de junio en Monterrey.

El primer lugar del Grupo A se mantendrá en el Estadio Azteca para jugar dieciseisavos de final ante el tercer lugar del sector C, E, F, H o I el 29 de junio, con el ganador jugando en octavos de final el 5 de julio en este mismo escenario.

Asimismo, Monterrey será sede de dos partidos del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Túnez y otro equipo europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, además de que en la ronda de dieciseisavos de final, el primer lugar de este sector jugará en el “Gigante de Acero” ante el segundo del C, en un cruce que podría incluir a Brasil o Marruecos.

Por su parte, en el Grupo K, el Portugal de Cristiano Ronaldo, quien jugará su último Mundial, podría abrir participación el 17 de junio en el Estadio Azteca ante el ganador del primer repechaje interconfederaciones entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Asimismo, Guadalajara es candidata para recibir a los lusos contra Uzbekistán el 23 de junio.

En cuanto al Grupo H, la “Perla Tapatía” acogerá su último partido el 26 de junio, siendo la selección de España, actual campeona de Europa y primera en el ranking de la FIFA, una de las candidatas a despedir del Mundial al Estadio Guadalajara en su enfrentamiento ante Uruguay, pero en caso de no ser así, Cabo Verde y Arabia Saudita jugarán en Jalisco.

Sin “Grupos de la Muerte”

La ampliación de 32 a 48 selecciones nacionales para la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, así como el formato de acomodo de los equipos en los distintos bombos de acuerdo con su ranking y el candado de evitar grupos con más de dos representaciones de una misma región, con excepción de Europa, provocó la dispersión de los países marcados como favoritos en distintos sectores durante la primera fase.

Asimismo, bajo la nueva expansión de competidores, ocho de los 12 grupos clasificarán a tres de sus cuatro equipos, lo que sólo deja fuera a 16 selecciones nacionales al término de la ronda inicial de cara la instancia de eliminación directa en los dieciseisavos de final.

Las cuatro selecciones que clasificarán vía el repechaje de la UEFA y las otras dos de la repesca interconfederaciones se definirán durante la fecha FIFA del mes de marzo en distintas sedes de Europa, así como en Guadalajara y Monterrey.