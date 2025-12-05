Estos son los rivales de México en fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Foto: AP/Chris Carlson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día se conoció el destino de los 48 equipos participantes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, incluido el de la selección nacional, la cual tendrá como rivales de grupo en la primera ronda a Sudáfrica, República de Corea y un país europeo por confirmar, luego de la celebración del sorteo de la competición, realizado en el Kennedy Center de Washington D.C.

Con la asistencia en la capital estadunidense de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente anfitrión, Donald Trump, inició el protocolo del sorteo seleccionado la esfera correspondiente a México, al igual que sus homólogos con sus respectivos países.

El silbatazo inicial del Mundial Norteamérica 2026, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, verá a la selección mexicana enfrentarse a Sudáfrica, para convertirse en el primer inmueble en la historia del futbol en recibir tres partidos inaugurales, después de albergar el duelo entre México y la Unión Soviética en 1970, así como el de Bulgaria contra Italia en 1986.

El 18 de junio, el ‘Tricolor’ viajará a Guadalajara para enfrentar su siguiente compromiso ante República de Corea, mientras que el 24, cerrará su participación de la fase de grupos al regresar la Ciudad de México y medirse ante uno de los cuatro equipos europeos que se encuentran en el repechaje D europeo, cuyos contendientes a la plaza son República Checa, República de Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

En el recuento histórico de los rivales confirmados de la selección mexicana con miras al Mundial de Futbol es de dos triunfos y un empate, con victorias 3-1 y 2-1 ante el equipo surcoreano en Francia 1998 y Rusia 2018, así como una igualada 1-1 frente a Sudáfrica en 2010, encuentro que también figuró como el partido inaugural.

Entre las ediciones de Uruguay 1930 y Qatar 2022, la representación de México ha participado en 18 Copas del Mundo, totalizando 60 partidos, con un balance de 17 encuentros ganados, 13 empates y 30 derrotas.