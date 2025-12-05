Selección Mexicana será cabeza de serie del Grupo A en el Mundial de 2026. Foto: AP/Evan Vucci

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana será la cabeza de serie del Grupo A en el Mundial de Futbol 2026. México ha sido preasignado de manera fija al Grupo A en el sorteo de la FIFA, que se está realizando hoy en el Kennedy Center de Washington DC.

Jugará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional: el primero el 11 de junio en el Estadio Azteca (contra un equipo del Bombo 3), el segundo el 18 de junio en el Estadio Akron (contra un equipo del Bombo 2) y el tercero el 24 de junio nuevamente en el Azteca (contra un equipo del Bombo 4).

En un evento cargado de glamour y simbolismo, el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleva a cabo este viernes en el icónico John F. Kennedy Center for the Performing Arts, marcando el inicio oficial de la cuenta regresiva para el torneo más expansivo de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá).

El momento más destacado hasta ahora ha sido la entrega del primer Premio de la Paz FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En un breve discurso, Trump resaltó: "Es uno de los honores más importantes de mi vida. Queremos salvar millones de vidas... y romper récords de venta de entradas en este gran evento del fútbol". A su lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, posaron para la foto oficial.

Información en desarrollo...