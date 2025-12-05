Trump recibe el nuevo premio de la paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026. Foto: AP/Evan Vucci

WASHINGTON (AP).- El presidente Donald Trump recibió este día el nuevo premio de la paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026, lo que le dio al espectáculo de preparar los enfrentamientos para el torneo cuatrienal de fútbol un estilo aún más trumpiano.

Trump, quien ha hecho campaña abiertamente para el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado premio de la FIFA. Él y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, e Infantino había dejado claro que creía que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.

El presidente estadunidense recibió el premio, que Infantino calificó como una "hermosa medalla que puedes llevar dondequiera que vayas". Trump se la colocó rápidamente al cuello. El certificado que Infantino le entregó reconoce al presidente estadounidense por sus acciones para "promover la paz y la unidad en todo el mundo".

“Esto es lo que queremos de un líder: un líder que se preocupa por la gente”, dijo Infantino sobre Trump, quien también recibió un trofeo de oro con su nombre que representa unas manos sosteniendo el mundo. El líder de la FIFA le dijo a Trump: “Este es tu premio, este es tu premio de la paz”.

Trump agradeció a su familia, incluida su esposa, la primera dama Melania Trump, y elogió a los líderes de los otros dos países anfitriones —el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum— en sus breves comentarios, diciendo que la coordinación con los países ha sido "sobresaliente".

“Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida”, dijo Trump.

Infantino ha hablado a menudo sobre el fútbol como unificador del mundo, pero el premio supone un alejamiento del enfoque tradicional de la federación en el deporte.

El presidente de la FIFA también estuvo presente el jueves en el recién rebautizado Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, donde Trump y los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo.

La FIFA ha descrito el premio como uno que recompensa a “individuos que han realizado acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz y al hacerlo han unido a personas de todo el mundo”.

El premio a Trump llegó durante una semana en la que su administración ha estado involucrada en una diplomacia itinerante para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, mientras también está bajo escrutinio por ataques letales a presuntos barcos con drogas en el Caribe y mientras Trump endurece su retórica contra los inmigrantes.

El Nobel de este año finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado , quien dijo poco después de recibir el premio que lo dedicaba en parte a Trump por "su decisivo apoyo a nuestra causa".