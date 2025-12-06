Barcelona vence 5-3 al Real Betis en LaLiga; Ferran Torres anota tres goles para los blaugranas. Foto: AP/Manu Reino

BARCELONA, España (AP).- Ferran Torres anotó un triplete, Lamine Yamal convirtió un penalti y Roony Bardghji brilló en una inusual titularidad para que el Barcelona remontara y venciera el sábado 5-3 al Real Betis en LaLiga.

La goleada del Barcelona al Betis, quinto clasificado, en Sevilla aumentó su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid antes de recibir al Celta de Vigo el domingo.

Torres ha pasado de ser suplente a convertirse en el delantero más utilizado por Hansi Flick. El atacante español es más titular que Robert Lewandowski, quien a sus 37 años está viendo reducido su tiempo de juego.

Torres lidera al Barcelona en goleadores con 13 goles en todas las competiciones. Lleva 11 en LaLiga tras 15 jornadas, superando sus 10 tantos en liga de la temporada pasada. Solo Kylian Mbappé, del Real Madrid, tiene más en esta campaña, con 16.

“Ya sabía que podía ser titular aquí en Barcelona y luchar por este puesto”, dijo Torres. “Ahora tenemos que ir a por más. Lo más importante fue nuestra capacidad para responder a su gol tempranero”.

Fue el cuarto triplete en la carrera de Torres, quien también anotó tres goles en Betis en una victoria por 4-2 el año pasado.

Bardghji impresionó en su tercera titularidad desde que el extremo sueco de 20 años fichó por el Barcelona procedente del Copenhague este verano. Su regate era electrizante y le dio un centro a Torres para que marcara el gol de la ventaja antes de poner el 3-1 con un potente disparo desde dentro del área.

Lewandowski y Raphinha no abandonaron el banquillo del Barcelona. Eso les deja con descanso para la llegada del Eintracht Frankfurt el martes a la Champions League.

Yamal por dentro

El partido presentó una novedad táctica para el Barcelona: Yamal pasó la mayor parte del encuentro jugando en un rol de mediocampo interior y creativo en lugar de en la banda derecha.

Yamal se mantuvo en sintonía con sus compañeros, participando en la jugada de pases que dio lugar al primer gol de Torres. Convirtió el penalti en el 59 para el quinto del Barcelona, ??tras un disparo de Marcus Rashford que impactó en el brazo levantado de Marc Bartra.

Flick comentó que le preguntó a Yamal si estaba listo para jugar en el puesto 10 y Yamal aceptó. Sobre todo, su entrenador elogió su trabajo en defensa.

"Jugó un partido fantástico y nos da una o dos opciones más", dijo Flick.

El Betis alivió el dolor con los goles tardíos de Diego Llorente y el penalti de Cucho Hernández tras una falta de Koundé sobre Abde dentro del área.

El Betis de Manuel Pellegrini llegaba al partido en plena forma tras haber vencido a su acérrimo rival, el Sevilla, en la jornada anterior y acumulaba ocho partidos invicto. El Betis será superado por el Espanyol el domingo si empata con el Rayo Vallecano.

Fermín López regresó como suplente en la segunda parte después de que el centrocampista del Barcelona se perdiera dos partidos por una lesión en la pierna.