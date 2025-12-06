Este es el calendario de juegos para México en la Copa del Mundo 2026

Copa del Mundo 2026
Este es el calendario de juegos para México en la Copa del Mundo 2026Este sábado se definieron los horarios de los partidos de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.
La Selección Nacional, que encabeza el Grupo A, jugará el partido inaugural contra Sudáfrica el 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Ese mismo día jugarán, pero en Guadalajara, Corea del Sur y el equipo que clasifique en Europa: Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda del Norte. Este encuentro será a las 22:00 horas.
Luego, el 18 de junio, el Tri viajará a Guadalajara para jugar contra Corea del Sur a las 21:00 horas.
Ese día, pero en Atlanta, jugarán Sudáfrica y el equipo europeo a las 12:00 en Atlanta.
El 24 de junio, México se enfrentará al equipo europeo en el Azteca a las 21:00 horas, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur jugarán a la misma hora en Monterrey.