Este es el calendario de juegos para México en la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado se definieron los horarios de los partidos de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.

La Selección Nacional, que encabeza el Grupo A, jugará el partido inaugural contra Sudáfrica el 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ese mismo día jugarán, pero en Guadalajara, Corea del Sur y el equipo que clasifique en Europa: Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda del Norte. Este encuentro será a las 22:00 horas.

Luego, el 18 de junio, el Tri viajará a Guadalajara para jugar contra Corea del Sur a las 21:00 horas.

Ese día, pero en Atlanta, jugarán Sudáfrica y el equipo europeo a las 12:00 en Atlanta.

El 24 de junio, México se enfrentará al equipo europeo en el Azteca a las 21:00 horas, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur jugarán a la misma hora en Monterrey.