Inter de Miami gana su primera MLS Cup tras vencer 3-1 a Vancouver

FORT LAUDERDALE, Florida (AP).- El legado de Lionel Messi quedó consolidado desde su llegada al Inter de Miami y su incorporación a la Major League Soccer (MLS). Ganó un Mundial, conquistó docenas de trofeos y era considerado el mejor jugador de la historia del deporte.

No necesitaba una Copa MLS. Pero él quería uno y lo consiguió.

Este día, Messi y el Inter de Miami culminaron su ascenso al vencer a los Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final de la Copa MLS, logrando así el primer campeonato de la franquicia. Esto ocurrió dos años y medio después de la llegada de la leyenda al sur de Florida, una decisión que sorprendió a muchos espectadores en su momento.

Llevó al equipo a ganar el trofeo de la Leagues Cup en 2023, el MLS Supporters' Shield el año pasado antes de una derrota en la primera ronda de los playoffs, y ahora, se llevaron el premio más grande de la MLS.

“El año pasado salimos temprano en la liga y fuimos eliminados en la primera ronda”, dijo Messi después. “Este año, ganar la MLS era uno de nuestros principales objetivos. El equipo hizo un esfuerzo enorme —fue un año muy largo, con muchos partidos— y estuvimos a la altura durante toda la temporada”.

Messi preparó el gol del título con una asistencia a Rodrigo De Paul en el minuto 72. En una jugada en la que Messi robó el balón y filtró un pase a través de un pequeño hueco en la barrera defensiva de Vancouver, De Paul lo recibió con paso firme, lo empujó hacia el fondo de la red, y Messi, con una sonrisa, saltó por los aires para abrazarlo unos segundos después.

Y a medida que transcurrían los minutos finales, la afición del Inter Miami, vestida de rosa —la mayoría con el número 10 de Messi en la espalda—, se puso de pie, zapateó y vitoreó. El sur de Florida ha visto títulos de la NFL, la NBA, las Grandes Ligas de Béisbol y la NHL en el pasado.

Ahora también es una ciudad futbolera. Messi lo hizo posible. Tadeo Allende anotó en el sexto minuto del tiempo añadido —con otra asistencia de Messi, por supuesto— para poner el 3-1. Y cuando Messi levantó el trofeo rodeado de sus compañeros, llovió confeti y estallaron los fuegos artificiales.

“Este fue el sueño”, dijo Jorge Mas, dueño del Inter Miami. “Un día espectacular”.

El Inter Miami se convirtió en la decimosexta franquicia en los 30 años de historia de la liga en ganar un título de la MLS. Esto extiende la racha de paridad de la MLS, que ha visto a cinco franquicias diferentes ganar campeonatos en los últimos cinco años y a ocho franquicias alzarse con un título en las últimas nueve temporadas; solo Columbus ha ganado dos veces en ese lapso.

“Dijeron que el futbol nunca triunfaría en Estados Unidos”, dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Aficionados del Inter Miami, ¿lo ha logrado el futbol?”

Así ha sido, y el momento es también la culminación de una odisea de 12 años para David Beckham, parte del grupo propietario del Inter Miami.

Se retiró como jugador en 2013 y su contrato con la MLS estipulaba que podría fundar una franquicia con descuento al finalizar su carrera. Beckham eligió Miami y tardó años en concretarlo; no fue hasta enero de 2018 cuando la franquicia nació formalmente, tras asociarse con los empresarios miamenses Jorge Mas y José Mas, e incluso entonces el equipo no tenía un plan para el estadio.

El equipo comenzó a jugar en 2020 y Messi llegó a mitad de la temporada 2023. El Inter Miami estaba en el último lugar de la MLS en ese momento.

Y entonces llegó Messi. El equipo que estaba último en la clasificación ahora domina la liga.

"Ha sido un viaje increíble", dijo Beckham.

Este trofeo es el número 47 de Messi con su club y su selección, ampliando así su récord mundial en el fútbol masculino. Algunos dicen que en realidad son 48, ya que la MLS también otorga un trofeo por ganar títulos de conferencia. Ha ganado al menos 21 títulos en finales a un solo partido, muchos de ellos con la base de este equipo: Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Javier Mascherano, sus compañeros de toda la vida en el Barcelona.

Busquets y Alba se retiran y deben marcharse como campeones. El futuro de Suárez es incierto. Mascherano es el entrenador ahora, quien cambió la alineación y la táctica del Inter Miami a mitad de temporada —su primera al frente del club— pensando en este momento.

Y Messi, de 38 años, el Jugador Más Valioso de la MLS 2024 que parece tener asegurado el premio de nuevo esta temporada, sigue siendo único en los momentos más importantes con un contrato que podría permitirle jugar con Miami hasta los 40 años. Cuando comience la próxima temporada, el equipo jugará en un nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami con la mira puesta en un título consecutivo.

“No solo está aquí para disfrutar de la vida en Miami”, dijo Beckham. “A su esposa y a sus hijos les encanta Miami, pero él vino a ganar, y eso es lo que realmente representa Leo. Quiere ganar. Tiene esa dedicación, esa lealtad que demuestra a sus compañeros, a la ciudad, al club. Leo es un ganador. Así de simple”.

El Inter Miami se adelantó 1-0 con un autogol en el minuto ocho, antes de que Vancouver empatara en el 60 con un tanto de Ali Ahmed. Otro disparo de Vancouver dio en ambos postes unos dos minutos después, pero se quedó fuera, un momento crucial.

"Estuvo muy reñido y creo que podría haber sido diferente", dijo el entrenador de Vancouver, Jesper Sorensen. "Pero así es el fútbol americano".

Dijo Mascherano: “Quizás esa fue la suerte que necesitábamos para ser campeones”.

Poco después del pitido final, Messi se dirigió a la zona de aficionados del Inter Miami y levantó las manos. Fue un momento que se había gestado durante dos años y medio. El equipo permaneció en el campo más de una hora después, tomándose fotos con amigos y familiares.