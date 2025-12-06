James Harden se convierte en el décimo máximo anotador de la NBA. Foto: AP/Mike Stewart

MINNEAPOLIS (AP).- Este sábado, James Harden ascendió al décimo lugar en la lista de máximos anotadores de la NBA, superando a Carmelo Anthony durante la derrota de Los Angeles Clippers ante Minnesota.

Harden estaba 20 puntos por debajo de los 28 mil 289 puntos de Anthony al comienzo del partido. Harden anotó un par de tiros libres en el tercer cuarto para adelantar al miembro del Salón de la Fama.

"Una bendición. Un testimonio del trabajo que he hecho", dijo Harden. "Es un honor, especialmente con alguien como Melo, que ha hecho tanto por esta liga".

Harden terminó con 34 puntos, con 10 de 18 tiros, pero falló un intento de triple del empate sobre la bocina y los Clippers perdieron 109-106 después de liderar por 18 en la primera mitad.

El veterano que lleva 16 años en la NBA tiene un promedio de 26.5 puntos esta temporada, su promedio más alto desde que lideró la liga con 34.3 por partido para los Houston Rockets en la temporada 2019-20.

El siguiente en la lista, por delante de Harden, es Shaquille O'Neal, quien anotó 28 mil 596 puntos durante su carrera en el Salón de la Fama.