Mohamed Salah pone en duda su futuro en el Liverpool

LEEDS, Inglaterra (AP).- Este día, Mohamed Salah puso en duda su futuro en el Liverpool, al afirmar que se siente como si el campeón de la Liga Premier lo hubiera "tirado debajo del autobús".

Salah habló después de ser descartado por tercer partido consecutivo y fue suplente sin utilizar cuando el Liverpool empató 3-3 con Leeds.

“Para ser sincero, estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró el internacional egipcio a los medios. “Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha dejado en evidencia. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa”.

Salah ganó dos títulos de la Premier League y la Liga de Campeones durante ocho años repletos de trofeos en Anfield, y firmó una extensión de contrato por dos años en abril justo antes de recibir su segundo premio al jugador de la temporada de la Premier League.

Pero sus comentarios plantean dudas sobre su futuro después de un comienzo de temporada decepcionante para él y el club, ya que la defensa del título se ha desmoronado con solo dos victorias en sus últimos 10 juegos.

El entrenador Arne Slot abordó la decisión de dejar a Salah fuera por tercera vez consecutiva después del empate en Leeds y dijo: "Tenemos que aceptar la situación en la que estamos y tomo mis decisiones en base a eso".

Ahora Salah, de 33 años, dice que la relación con Slot se ha roto.

“Recibí muchas promesas este verano y hasta ahora he estado en el banquillo durante tres partidos, así que no puedo decir que hayan cumplido la promesa”, dijo. “Ya dije muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador, y de repente ya no tenemos ninguna relación.

“No sé por qué, pero me parece, según lo veo, que alguien no me quiere en el club”.

Salah tiene previsto acudir a la Copa Africana de Naciones este mes y dijo que no sabía qué pasaría mientras estuviera fuera.