Toluca elimina a Rayados y avanza a la final de la Liga MX. Foto: X: @TolucaFC

TOLUCA, México (AP).- Este día, Toluca estuvo cerca de dilapidar una amplia ventaja y terminó sufriendo para vencer 3-2 a Monterrey en el partido de vuelta, con lo que avanzó por segundo torneo consecutivo a la final de la Liga MX, gracias a su mejor posición en la campaña regular, tras igualar 3-3 en el marcador global de las semifinales del torneo Apertura.

Federico Pereira abrió el marcador por los Diablos Rojos a los 19 minutos, Paulinho amplió la diferencia a los 43 y Helinho pareció dejar resuelta la serie al convertir un penal a los 51. Toluca había perdido el encuentro de ida por 1-0 en Monterrey, pero requería sólo de empatar en el global para ser finalista.

Sergio Ramos recortó de penalti para Monterrey a los 58 y Roberto de la Rosa (75) emparejó el global con la segunda diana de los visitantes, que terminaron volcados en el área rival.

Los Diablos Rojos, líderes del certamen regular, buscarán defensor la corona que conquistaron hace seis meses en el torneo Clausura, cuando vencieron al América en la final. De nueva cuenta, la serie por el título tendrá su partido decisivo en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Ubicados en el quinto sitio de la temporada regular, los Rayados se quedaron a un tanto de eliminar por segunda semana consecutiva a un equipo mejor posicionado en la tabla, luego de haber echado al América (4ta posición).

Pereira puso fin a un ayuno de 224 minutos sin que los escarlatas anotaran en la liguilla. El uruguayo se deslizó para alcanzar un centro de Helinho a segundo poste.

Paulinho amplió la ventaja en los mejores momentos escarlatas, tras aprobar dentro del área un pase filtrado de Nicolás Castro. Para el ariete portugués, triple monarca de goleo de la Liga MX, fue su segunda diana de la liguilla y la 14ta del torneo.

El brasileño Helinho hizo más holgada la ventaja con un penal, tras una falta que sufrió dentro del área Nicolás Castro cuando fue trabado por Ricardo Chávez.

Pero el encuentro cambió de mando. Ramos, el excentral estelar del Real Madrid, recortó la desventaja con otro penal, que fue señalado por el árbitro Luis Enrique Santander tras recurrir a la repetición de vídeo para valorar una zancadilla de Marcel Ruiz.

De la Rosa hizo más dramática la eliminatoria, tras mandar a las redes un rebote en el poste de un disparo de Germán Berterame.

El conjunto toluqueño repetirá como finalista en torneos consecutivos por segunda ocasión en su historia. Sucedió también hace un cuarto de siglo, cuando ganó la final del torneo Verano 2000 a Santos (con un global de 7-1) y luego cayó en la serie por el título del Invierno 2000 ante Morelia (5-4 en penales, tras un 3-3 en tiempo regular y extra).

Ramos pudo haber disputado su último encuentro como jugador de los Rayados. El contrato de un año del español concluye con este torneo y no se ha hecho un anuncio oficial de alguna renovación.