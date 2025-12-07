Los Bills remontan y vencen 39-34 a los Bengals

ORCHARD PARK, NY (AP).- Christian Benford se disculpó entre risas, porque el cornerback de los Buffalo Bills no debía saltar cuando instintivamente saltó para atrapar el intento de Joe Burrow de lanzar un pase por encima de su cabeza.

“La verdad es que no hice bien mi técnica”, dijo Benford. “Pero no sé, Dios me dio algo para que me levantara. Lo siento, pero el resto es historia”.

Benford interceptó el pase suave de Burrow y lo devolvió 63 yardas para un touchdown de ventaja con 5:25 por jugarse, Josh Allen lanzó tres touchdowns y corrió para uno, y los Bills vencieron a los Cincinnati Bengals 39-34 en un domingo nevado.

Para cuando Benford superó al receptor Ja'Marr Chase en carrera hasta la zona de anotación, todos en la banda de los Bills saltaban de alegría. Fue uno de los tres touchdowns en un lapso de 4:20 para Buffalo, que remontó una desventaja de 10 puntos en el último cuarto.

“Es divertido ver a tu hermano, que hace su trabajo... y puede hacer jugadas para tu equipo en los momentos clave del partido”, dijo Allen. “Es increíble. Se lo merece todo”.

Dos de los touchdowns de pase de Allen llegaron en cuarta oportunidad. También anotó en una carrera de 40 yardas, rompiendo su propio récord del equipo como el touchdown terrestre más largo para un mariscal de campo, y coronó la victoria con una escapada de 17 yardas para convertir un tercero y 15 y permitir que Buffalo agotara el reloj.

No era bonito. Y estaba un poco descuidado, con el campo resbaladizo por persistentes ráfagas de nieve.

Lo importante para Buffalo (9-4) fue el resultado. Los Bills han ganado dos partidos seguidos por primera vez en un mes y mantienen el ritmo en una AFC muy reñida.

Los Bengals (4-9) vieron cómo sus ya precarias perspectivas de playoffs se atenuaban aún más. Su única posibilidad realista al comenzar el fin de semana era ganar la AFC Norte, pero quedaron tres juegos por detrás de Pittsburgh.

"Estoy muy contento por los chicos", dijo el entrenador de Cincinnati, Zac Taylor. "Hicieron más jugadas que nosotros en la recta final, y esa fue la diferencia en el partido".

El impulso de Burrow a los Bengals duró solo una semana después de que supervisó la victoria de Cincinnati por 32-14 sobre Baltimore en el primer juego del titular después de perderse nueve partidos por una lesión en el dedo del pie.

Terminó con intercepciones en jugadas consecutivas. Tras ser interceptado por Benford, el siguiente pase de Burrow fue desviado por el tackle defensivo Jordan Phillips e interceptado por AJ Epenesa. Esto preparó el pase de touchdown de 3 yardas de Allen a Jackson Hawes.

"Podría haberlo lanzado más alto, supongo", dijo Burrow sobre la intercepción de Benford.

Las intercepciones fueron las primeras de Burrow en cuatro titularidades esta temporada. Completó 25 de 36 pases para 284 yardas y cuatro touchdowns, perdiendo por primera vez en nueve titularidades desde la temporada pasada. Los Bengals tienen garantizado su menor número de victorias desde que terminaron 4-11-1 en 2020, cuando Burrow era novato.

“Obviamente, no estamos donde queremos estar como equipo ni como organización”, dijo Burrow. “Así fue como se desmoronó la situación este año. Obviamente, me hubiera encantado estar más tiempo en el campo y dejar huella. Pero no fue así”.

Tee Higgins atrapó dos pases de touchdown, incluyendo uno de 25 yardas a una mano con 2:13 por jugar. El ala cerrada Mike Gesicki anotó en una recepción de 12 yardas y Chase Brown anotó en una carrera de 5 yardas.

Allen completó 22 de 28 pases para 251 yardas. Su primer pase de touchdown, uno de 11 yardas en cuarta oportunidad a Khalil Shakir, fue su vigésimo pase de la temporada, convirtiéndolo en el primer jugador de la NFL con tres temporadas de 20 touchdowns por pase y 10 por tierra.

Benford, quien devolvió un balón suelto 17 yardas para un touchdown en una victoria 26-7 en Pittsburgh la semana pasada, se convirtió en el primer jugador de los Bills en anotar TD defensivos en juegos consecutivos.

Las dos intercepciones fueron un punto culminante para una defensa que no pudo salir del campo al inicio del partido. Los Bengals anotaron touchdowns en cada una de sus primeras tres series ofensivas y aprovecharon siete de sus primeras ocho terceras oportunidades.

Mientras tanto, la ofensiva de Buffalo tuvo algunos tropiezos. Con los Bills perdiendo 21-18, DJ Turner le arrebató el balón a James Cook en la yarda 1 de Cincinnati, y Oren Burks, de los Bengals, lo recuperó en la zona de anotación. Y los Bills se conformaron con un gol de campo cuando su primera serie ofensiva se estancó en la yarda 5 de Cincinnati, después de que el corredor Ty Johnson cayera sin ser tocado y con el camino abierto hacia la zona de anotación.

"Por eso son dos mitades, ¿no? Sesenta minutos", dijo el linebacker de los Bills, Shaq Thompson. Luego compartió cómo Allen animó a la defensa después de que Buffalo redujera la ventaja de Cincinnati a 28-25.