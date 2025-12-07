Los Ravens pierden el primer lugar de la AFC Norte tras caer 22-27 contra los Steelers. Foto: AP/Stephanie Scarbrough

BALTIMORE (AP).- Isaiah Likely abrazó el balón en la zona de anotación y dio un par de pasos hacia adelante. El árbitro señaló un touchdown, y los Baltimore Ravens y sus aficionados comenzaron a celebrar la anotación de la ventaja en el último cuarto de un partido crucial contra los Pittsburgh Steelers.

Un instante después, la decisión de touchdown fue anulada. La revisión de la repetición mostró que Likely perdió el control del balón antes de dar el tercer paso, y el pase incompleto resultó ser un factor clave en la derrota de Baltimore por 27-22 este domingo.

En una temporada que no ha cumplido ni remotamente con las expectativas, los Ravens sufrieron otro golpe devastador con una decisión muy ajustada y controvertida.

A primera vista, parecía que Likely retuvo el balón el tiempo suficiente antes de que el esquinero de Pittsburgh, Joey Porter Jr., se lo arrebatara al ala cerrada. Así lo vio el mariscal de campo de los Ravens, Lamar Jackson.

"Si hubieras estado en el campo con nosotros, creo que también habrías pensado que era un touchdown", dijo Jackson después. "Pero no puedo hacer el trabajo de árbitro. Así que es lo que es".

Diablos, incluso el mariscal de campo de Pittsburgh, Aaron Rodgers, se estaba preparando para ingresar al campo en modo de regreso.

"Pensé: 'Tenemos que armar una serie ofensiva'", dijo Rodgers. "Y luego retrocedieron el balón y se alinearon para la siguiente jugada".

La definición de una captura no es de conocimiento común, pero los árbitros estaban al tanto del tema.

Mark Butterworth, vicepresidente de Repetición Instantánea de la NFL, declaró: “El receptor controló el balón en el aire, con el pie derecho en el suelo y luego el izquierdo. El tercer paso es común en el juego, y antes de que pudiera poner el tercer pie en el suelo, el balón le fue arrancado. Por lo tanto, fue un pase incompleto”.

La decisión se produjo tras una jugada de primer down desde la yarda 13 de Pittsburgh con 2:43 restantes y el marcador 27-22. Jackson aún tenía tres oportunidades más para llevar el balón a la zona de anotación, pero su pase en cuarta oportunidad desde la yarda 8 fue incompleto.

"Queríamos un touchdown, pero desafortunadamente no lo fue", dijo Jackson. "Así que simplemente intentamos hacer lo posible para avanzar con el balón y sumar puntos".

Baltimore recuperó el balón una vez más justo después de la advertencia de dos minutos, pero el juego terminó con Jackson siendo capturado en la 38 de Pittsburgh. Con la derrota, los Ravens (6-7) cayeron un juego detrás de sus rivales Steelers por el primer lugar en la AFC Norte.

Las cosas podrían haber sido diferentes si Likely hubiera mantenido el control del balón.

"Tienes que vivir con la decisión del árbitro", dijo Likely.

Esa no fue la única decisión que no le salió bien a Baltimore. A principios del último cuarto, Rodgers aparentemente fue interceptado en un balón bateado que se elevó y fue atrapado por Rodgers y el linebacker de los Ravens, Teddye Buchanan. Los árbitros lo calificaron como intercepción, pero luego decidieron que Rodgers tenía la posesión cuando su rodilla tocó el suelo.

“La ofensiva tuvo el control inicial del balón y terminó perdiendo por contacto”, dijo Butterworth.

Dos decisiones difíciles, que no resultaron bien para Baltimore, contribuyeron en gran medida a dejar a los Ravens por debajo de .500 y a un juego del primer lugar.

"Todavía nos quedan cuatro partidos. Creo que aún podemos darle la vuelta", dijo Jackson.

Pero cuando se le preguntó su nivel de frustración en este punto de una temporada decepcionante, respondió rápidamente: "¡Por las nubes!".