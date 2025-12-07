Violencia y misoginia contra la presidenta de la Liga Municipal de Beisbol de Tepic

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Miryana Orozco, una de las contadas mujeres que ha alcanzado un lugar como dirigente en la estructura del beisbol mexicano, a sus 37 años preside la Liga Municipal de Tepic, la de mayor cobertura territorial de Nayarit, no obstante, estar inmersa en un deporte dominado por hombres le ha costado un sabotaje sistemático en el último año por parte de la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) y de la Asociación Estatal.

Estos bloqueos, calificados por Orozco como discriminatorios y misóginos, han puesto en riesgo la continuidad de esta Liga que fue creada en 2021. En la actualidad cuenta con más de 30 equipos distribuidos en casi una tercera parte del estado, por lo que está impactando negativamente a cerca de 350 niños, muchos de ellos procedentes de las localidades con altos índices de marginación ubicadas en la sierra del estado.

Nativa de la localidad rural de San Cayetano, aledaña a la capital nayarita, Miryana Orozco preside un circuito que tiene presencia en seis de los 20 municipios de Nayarit (Tepic, Compostela, Xalisco, Santa María del Oro, Bahía de Banderas y Amatlán de Cañas), así como en Magdalena, Jalisco, por su cercanía con la región.

De acuerdo con Orozco, los principales señalados en esta trama son Ricardo Bravo Yáñez, coordinador de selecciones nacionales de la Femebe, así como Raúl Palacios Arvizu, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol, quienes desde sus posiciones de poder han operado directamente para debilitar el trabajo de la Liga Municipal de Tepic y obligarla a ella a separarse del cargo. Ante los hechos, el presidente de la Femebe, Enrique Mayorga, ha sido omiso.

Bravo (izquierda) y Palacios (en medio) con Miryana Orozco. Foto: Cortesía de Miryana Orozco.

A diferencia de hace algunos años, cuando existía una relación cordial, el hostigamiento se convirtió en permanente a partir de 2024, cuando el hijo de Miryana Orozco, quien es jugador de beisbol, fue seleccionado para participar en el torneo llamado MLB Cup, competencia auspiciada por las Grandes Ligas para promover el deporte en las categorías infantiles de México.

La decisión de seleccionar al menor corrió a cargo de Ricardo Bravo, quien un año antes conoció a la presidenta de la Liga Municipal de Tepic por intermediación de Raúl Palacios durante un torneo de beisbol femenil en Nayarit.

Consciente de que su hijo no contaba con el nivel suficiente para ser convocado y que eso le podría causar problemas con otros padres de familia, Orozco indagó con el mánager del equipo cuál fue el motivo por el que lo seleccionaron. Él le respondió: “Tu hijo va a ir porque el señor Ricardo Bravo dijo que por tus nalgas”. La respuesta la llenó de indignación y manifestó que entonces mejor no participara. El hombre le explicó que la decisión era irreversible, ya que el registro estaba hecho y que los organizadores de la MLB Cup cubrirían los gastos.

“Fuimos al torneo y Bravo le dijo a mi hijo: ‘Yo te voy a llevar a la selección nacional’”, recuerda Miryana, sobre lo que representaba una manera antiética de favorecerlo y con otros intereses de por medio que a ella le molestaron.

En ese mismo viaje sucedió otro hecho que detonó la animadversión de Ricardo Bravo contra Miryana Orozco. Éste le presentó a Eduardo Pérez, que en ese entonces era empleado de la Femebe, además de ser su amigo y mano derecha. Al poco tiempo Pérez y Miryana comenzaron una relación sentimental —hoy es su esposo—, lo que derivó meses después en que perdiera su puesto en la Femebe y lo considerara un traidor.

A raíz de las fricciones con Orozco, Bravo intensificó su apoyo a la Liga Cora y a su presidente Omar Hernández, la cual, a decir de Miryana Orozco, no cuenta con equipos y se alimenta de jugadores de otros circuitos. Ésta es una práctica desleal, ya que no respeta el trabajo que realizan las otras ligas para formar peloteros.

Asimismo en el Sistema de Registro de Beisbol (Sirebe) de la Federación Mexicana de Beisbol los niños que juegan en la Liga Municipal de Tepic ya no están dados de alta como parte de la misma. Ésta es otra manera de presionar a Orozco para que deje la presidencia.

Por si esto fuera poco, al momento de armar las diferentes selecciones estatales, para eventos como la Olimpiada Nacional, Omar Hernández elige a discreción a los niños peloteros. Además de dirigir la Liga Cora, Hernández tiene un cargo en el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, por lo que incurre en un conflicto de interés, pues privilegia otro tipo de criterios y no los estrictamente deportivos a la hora de seleccionar a los jugadores.

“Yo no trato con mujeres”

El distanciamiento con Ricardo Bravo después de lo sucedido en la MLB Cup 2024 escaló en un endurecimiento de las reglas que la Asociación Estatal de Beisbol de Nayarit le aplicó a la Liga Municipal de Tepic, pese a que en años anteriores la relación que habían mantenido era completamemte institucional.

De la noche a la mañana, la Asociación que dirige Raúl Palacios, con la complacencia de la Femebe, le negó el aval para participar en los torneos que organiza la Federación y a los cuales la Liga había asistido antes, como el Festival de Beisbol de Calaveras, que se realiza cada año en el estado de Aguascalientes. Cuando Miryana Orozco se quejó ante la Femebe, Enrique Mayorga se lavó las manos diciendo que no conoce el caso.

“Nosotros hicimos un documento con la idea de que les den el aval a los más de 350 niños del estado para poder participar en los eventos federados, lo cual les niega la Asociación de Nayarit. Él (Raúl Palacios) argumentó en una reunión que tuvieron —donde no estuvieron ni el Comité de Honor y Justicia ni la gente que integra la asociación— que por sus huevos no participan. ‘Quiten a la presidenta y cámbienle el nombre a la Liga, porque yo no trato con mujeres’”, relata Miryana Orozoco.

Asimismo, la denunciante acusa a Palacios de aprovecharse del trabajo de la Liga Municipal de Tepic, toda vez que omitió registrarla ante la Femebe a pesar de que recibió el acta de asamblea y el acta constitutiva de la misma para demostrar que está en orden.

Al mismo tiempo, a los niños que forman parte y son desarrollados en la Liga Municipal de Tepic los registró como si pertenecieran a otros municipios para dispersarlos y así poder cobrarles 160 pesos en efectivo por cada uno de los alrededor de 250 jugadores. Esta cuota es casi tres veces mayor a la que cobra la Femebe. Asimismo, Palacios no entregó recibos que acrediten esos pagos y nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero que recibió Raúl Palacios.

Entre otras irregularidades que ha cometido Raúl Palacios está el cobro indebido de 500 pesos por equipo y el amaño en el proceso para integrar los equipos que forman parte de la Liga Telmex-Telcel de Beisbol, torneo anual para niños de entre nueve y 12 años de edad al que convoca la fundación de esas empresas del empresario Carlos Slim que no cobra la inscripción.

Los organizadores de la Liga Telmex-Telcel, que realizan el torneo de la mano de la Femebe, solicitan una meta de jugadores para acreditar la participación de los estados. Si no se cumple no pueden competir. Esto ha propiciado que el presidente de la Asociación Estatal ingrese cédulas ficticias para inflar el número de jugadores y así poder participar.

El sueño de los Jaguares

Luego de hacerse oficial la incorporación de los Jaguares de Nayarit como uno de los nuevos equipos que integran la Liga Mexicana del Pacífico para la temporada 2025-2026, un grupo de directivos de ese club realizó visorías en las ligas infantiles locales con el propósito de llegar a un acuerdo que los vinculara al máximo circuito de beisbol invernal en el país.

Durante ese proceso, los directivos de Jaguares se acercaron a la Liga Municipal de Tepic. En una reunión que tuvo lugar antes del inicio de la temporada incluso participaron algunos de los niños peloteros y de palabra acordaron que el club, propiedad del empresario Carlos Peralta Quintero, realizaría una colaboración en la comunidad. Serían como el equipo de niños, “los Jaguarcitos”.

Sin embargo, la directiva rompió el contacto con la Liga Municipal luego de que Raúl Palacios también tuvo un encuentro con los Jaguares de Nayarit, donde desacreditó la labor de Miryana Orozco y su equipo de trabajo.

Orozco con algunos de los niños peloteros. Foto: Cortesía de Miryana Orozco.

“Me pongo a pensar que esto es una mafia y, si les estorbas, te hacen a un lado, te atacan, hablan de ti, sugieren cosas sobre ti. A veces uno se decepciona por querer hacer las cosas bien, pero no se te permiten. En la Liga hay niños de bajos recursos, de lugares en donde hasta a nosotros nos ha tocado comprarles sus guantes o spikes.

“No ha sido una labor fácil, en Nayarit pretenden hacer un monopolio del beisbol y un grupo es el que quiere captar a todos los niños y ponen sus condiciones. En estos años hemos procurado también hacer clínicas deportivas y traer scouts”, explica.

A la fecha, Orozco no ha recibido una notificación formal por escrito ni de la Femebe ni de la Asociación Estatal por las supuestas faltas en las que ha incurrido y, en todo caso, dieron pie a que la están perjudicando a ella y a los niños peloteros. La afectada ya puso una denuncia en el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y mientras espera una respuesta está haciendo los trámites correspondientes para registrar ante notario a la Liga Municipal de Tepic para tener mayor certeza jurídica.

Proceso buscó a Enrique Mayorga y a Raúl Palacios para conocer su postura respecto a lo que ocurre con la Liga Municipal de Tepic. Ninguno de los dos respondió la solicitud de entrevista. De igual manera, se contactó a Ricardo Bravo, quien dijo estar dispuesto a conceder una entrevista. Sin embargo rechazó que fuera vía telefónica, se rehusó a asistir a un encuentro presencial en un lugar y hora sugeridos e intentó condicionar la reunión.

“Ricardo Bravo tiene poder en la Federación, tiene poder en la Copa Telmex y tiene poder en la MLB Cup, porque al final él decide quiénes son los jugadores y los equipos que van. Para una persona como yo, con una Liga de un estado pequeño, es muy difícil que pueda con ellos. No me doy por vencida, en algún momento alguien más tiene que hablar y nos tienen que escuchar; no es por ego, es una búsqueda de oportunidades e igualdad en la que todos los niños tengan piso parejo y estén en las mismas condiciones”, concluye Miryana Orozco.