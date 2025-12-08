Copa del Mundo 2026 incluirá pausas de hidratación de 3 minutos en cada mitad de todos los partidos. Foto: AP

ZÚRICH (AP).- La FIFA dijo que incluirá descansos de hidratación de tres minutos en cada tiempo de cada partido de la Copa del Mundo del próximo año, no sólo en aquellos que se jueguen en clima cálido.

El árbitro detendrá el partido a los 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber, sin importar la temperatura, el país anfitrión (Estados Unidos, Canadá o México) o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.

El cambio también podría ser un éxito para las emisoras, ya que hace que el calendario de partidos sea más predecible. La FIFA afirmó que se anunció por primera vez cuando el director del torneo del organismo rector para la Copa Mundial de 2026, Manolo Zubiría, asistió a una reunión con las emisoras.

Indicó que los árbitros podrían tener cierta flexibilidad si hay una interrupción poco antes de los 22 minutos debido a una lesión.

“Esto se abordará en el momento con el árbitro”, dijo Zubiría.

La FIFA dijo que la medida es una "versión simplificada y optimizada" de una práctica anterior de tener descansos después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, antes fijado en 32 grados Celsius en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo.

El cambio se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos partidos del Mundial de Clubes de este año en Estados Unidos.

En ese torneo, la FIFA reaccionó bajando el umbral para los descansos para refrescarse o beber agua y también colocando más agua y toallas en los bordes del campo.

El calor ha sido un problema desde hace tiempo en los principales torneos de fútbol. Ante la preocupación generada por el Mundial de 2014, un tribunal brasileño ordenó a la FIFA que hiciera obligatorios los descansos recomendados o se enfrentara a multas.