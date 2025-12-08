Cuauhtémoc Blanco golpea a portero de Chivas en Clásico de Leyendas (Video)

Cuauhtémoc Blanco golpea a portero de Chivas en Clásico de Leyendas. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuauhtémoc Blanco participó en el juego de exhibición del Clásico de Leyendas del América vs. Chivas que se disputó en McAllen, Texas. Sin embargo, la participación del actual diputado morenista no destacó por algún gol, sino por el golpe que le dio a Sergio Rodríguez, portero del equipo Rojiblanco.

Jugadores de antaño de ambos equipos realizan una gira de partidos de exhibición en México y Estados Unidos. En el conjunto americanista figura Cuauhtémoc Blanco, con quien jugó en diferentes campañas de los 90 y 2000; el exgobernador de Morelos se vio involucrado en una pelea durante el partido ante Sergio Rodríguez, exportero de las Chivas.

Todo ocurrió cuando durante acción del partido, Rodríguez empujó por la espalda a Blanco, en respuesta, el diputado de Morena giró y le soltó una bofetada al rostro. El arquero cayó tras el golpe.

Cuauhtémoc Blanco es el reflejo del votante promedio de Morena: vulgar, agresivo, soberbio e ignorante.



“El Cuau” siempre fue así. El resentimiento lo marcó, el dinero lo volvió arrogante y el poder lo terminó de pudrir.



Un personaje acusado de nexos con el crimen organizado y… pic.twitter.com/9u1oGJ3tBR — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) December 8, 2025

El momento quedó registrado en video, mismo en el que se aprecia a Héctor Reynoso, otrora defensa de las Chivas, acercarse a Blanco para encararlo tras la acción.

Después de unos segundos de discutir, Blanco ayudó al portero a ponerse de pie, aunque ese gesto no bastó para apagar la tensión inicial. Al final, ambos jugadores sellaron el incidente con un apretón de manos.