Mercedes Roa, influencer mexicana, denuncia intento de atropello tras un evento de la Kings League

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Mercedes Roa, creadora de contenido y expresidenta del Club de Cuervos en la Kings League Américas, informó que vivió un incidente con un conductor de aplicación de transporte después de participar en una grabación vinculada a la liga. La influencer relató que el chofer presuntamente intentó atropellarla tras una discusión por la ruta del servicio. Su testimonio se difundió el 19 de marzo de 2024 a través de sus redes sociales, donde describió los pasos del recorrido y las acciones del conductor.

Roa explicó que solicitó un viaje al finalizar su participación en un programa de la Kings League. Durante el trayecto, pidió al conductor modificar la ruta. Señaló que el chofer reaccionó con molestia ante la solicitud. De acuerdo con su versión, al notar que el conductor no seguía la dirección corregida, le pidió rectificar. La situación escaló cuando el chofer, según Roa, abrió la puerta del vehículo y le indicó que bajara. Ella relató que, al descender, el conductor realizó un movimiento brusco con el automóvil que interpretó como un intento de atropellarla.

La influencer afirmó que una mujer que caminaba cerca la alertó al gritarle que se retirara de la trayectoria del vehículo. Roa sostuvo que esa advertencia evitó que fuera impactada. Después del incidente, documentó el número de placa y el perfil del conductor dentro de la aplicación. También solicitó que las plataformas revisen los procesos para aprobar a los choferes que brindan servicios.

Relato difundido en redes y primeras reacciones

En su publicación, Roa detalló los momentos previos al suceso. Explicó que, al pedir el cambio de ruta, el chofer respondió con expresiones agresivas y desacuerdos sobre el trayecto. La discusión se intensificó cuando la aplicación no reflejó la modificación y el vehículo continuó hacia la ruta inicial. Roa afirmó que insistió en que se dirigiera hacia el destino solicitado, lo que generó una respuesta que calificó como hostil por parte del conductor.

Al detenerse el vehículo, el chofer abrió la puerta y le pidió descender. Roa indicó que en cuanto bajó, el conductor avanzó de manera repentina en su dirección. Según su testimonio, el movimiento ocurrió sin que ella estuviera completamente fuera del espacio frontal del vehículo. Tras el aviso de la mujer que presenció la escena, se apartó de inmediato. Posteriormente, compartió el relato para alertar a sus seguidores y a las plataformas de transporte sobre lo ocurrido.

Hasta la fecha, no se ha dado a conocer información oficial sobre una denuncia formal ante autoridades. Tampoco se han difundido comunicados públicos de la plataforma de transporte involucrada que confirmen acciones disciplinarias o una investigación interna. De acuerdo con lo publicado por Roa, ella considera necesario que se refuercen los filtros de validación de conductores.

Incidentes previos en la trayectoria reciente de Mercedes Roa

El caso se suma a experiencias anteriores relacionadas con su participación en actividades de la Kings League y su presencia pública. En junio de 2024, durante un evento de lucha asociado a la Kings World Cup, Roa fue parte de una dinámica escénica donde recibió golpes por parte de luchadores profesionales. El episodio generó debate en redes sobre la pertinencia del espectáculo. Meses después, en agosto de 2024, anunció su salida del Club de Cuervos y de los proyectos en los que participaba dentro de la Kings League y Queens League. Explicó que el nivel de hostigamiento en redes había afectado su bienestar y que la decisión del club respondía a proteger su imagen institucional.